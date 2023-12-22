Институт Евразийской интеграции: На выборах растёт роль соцсетей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Подавляющее большинство казахстанцев поддерживают идею о прямой выборности акимов районов и городов областного значения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Институтом Евразийской интеграции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Чтобы выявить оценки и актуальные ожидания граждан от выборности акимов районов и городов областного значения институт опросил 2 400 респондентов. Полевой этап исследования начался практически на следующий день после проведения выборов именно в тех районах и городах, где они состоялись. Это позволило сразу проанализировать влияние избирательного процесса на общественные настроения жителей.
В институте сообщают, что согласно результатам опроса подавляющее большинство казахстанцев (83,9 процента) поддерживают идею о прямой выборности акимов районов и городов областного значения.
"Это может быть интерпретировано как признание важности участия граждан в процессах государственного управления. Вероятно, также это свидетельствует о растущем стремлении общества к более открытой и прозрачной системе управления и принятия решений, где граждане имеют возможность непосредственно влиять на выбор локальных руководителей исполнительной власти", - отметили в организации.
По информации института, наблюдается высокий уровень осведомлённости казахстанцев о проведении в пилотном режиме прямых выборов акимов районов и городов областного значения – 70,1 процента респондентов знали о проведении данной электоральной кампании.
"В части информационных каналов получения электоральной информации в большинстве случаев казахстанцы узнавали о проведении выборов из материалов социальных сетей (43,5 процента), телевидения (32,6 процента), мессенджеров (20,5 процента) и новостных сайтов (20,2 процента). Это ещё раз доказывает тезис о постепенном преобладании социальных сетей над традиционными СМИ как основного источника новостей", - говорится в сообщении.
Что касается последствий внедрения выборности акимов районного и городского уровня, то, по данным исследования, практически три четверти опрошенных (72,3 процента), считают, что это будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации в городах и районах.
"В целом, следует констатировать высокий уровень явки на выборах акимов районов и городов областного значения. Этот показатель существенно превышает явку на парламентских выборах (54,19 процента), что указывает на важность внедрения прямой выборности для местных граждан. По результатам электоральной кампании, а также проведённого исследования можно утверждать, что данная инициатива напрямую влияет на повышение политической культуры граждан и стимулирует их участие в общественно-политической жизни своего региона", - добавили в институте.
В ходе опроса также выявлен портрет желаемого кандидата в акимы районного и городского уровня. Наиболее популярными сферами деятельности акимов респонденты назвали интеллигенцию (работники культуры, науки, образования, здравоохранения, экспертной среды) – 18,3 процента; местных государственных служащих – 17 процента; государственных служащих с опытом работы на центральном уровне – 15 процента; общественных активистов – 9,9 процента; руководителей крупного бизнеса (9 процентов) и МСБ (8 процентов).
"Что касается результатов голосования, то в совокупности ими довольна значительная часть респондентов – 69 процентов. Из них треть опрошенных считают, что был избран самый достойный кандидат (31,2 процента) и более трети респондентов скорее удовлетворены результатами голосования и считают, что программа избранного кандидата в наибольшей степени отвечает потребностям района или города (37,8 процента). Очевидно, это свидетельствует о том, что граждане воспринимают новую электоральную систему как важное и необходимое средство решения своих локальных вопросов, что отражается в высокой избирательной активности и социальном оптимизме по итогам голосования", - сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- Казахстанка оказалась в реанимации после приёма китайских препаратов
- Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы
- Скандал в самолете: известный казахстанский певец и актёр ударил бортпроводницу по голове
- Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске
- Принял звонок умирающей за шутку: оператора ДЧС судят в Актобе