Институт Евразийской интеграции: На выборах растёт роль соцсетей

Подавляющее большинство казахстанцев поддерживают идею о прямой выборности акимов районов и городов областного значения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Институтом Евразийской интеграции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Чтобы выявить оценки и актуальные ожидания граждан от выборности акимов районов и городов областного значения институт опросил 2 400 респондентов. Полевой этап исследования начался практически на следующий день после проведения выборов именно в тех районах и городах, где они состоялись. Это позволило сразу проанализировать влияние избирательного процесса на общественные настроения жителей.

В институте сообщают, что согласно результатам опроса подавляющее большинство казахстанцев (83,9 процента) поддерживают идею о прямой выборности акимов районов и городов областного значения.

"Это может быть интерпретировано как признание важности участия граждан в процессах государственного управления. Вероятно, также это свидетельствует о растущем стремлении общества к более открытой и прозрачной системе управления и принятия решений, где граждане имеют возможность непосредственно влиять на выбор локальных руководителей исполнительной власти", - отметили в организации.

По информации института, наблюдается высокий уровень осведомлённости казахстанцев о проведении в пилотном режиме прямых выборов акимов районов и городов областного значения – 70,1 процента респондентов знали о проведении данной электоральной кампании.

"В части информационных каналов получения электоральной информации в большинстве случаев казахстанцы узнавали о проведении выборов из материалов социальных сетей (43,5 процента), телевидения (32,6 процента), мессенджеров (20,5 процента) и новостных сайтов (20,2 процента). Это ещё раз доказывает тезис о постепенном преобладании социальных сетей над традиционными СМИ как основного источника новостей", - говорится в сообщении.

Что касается последствий внедрения выборности акимов районного и городского уровня, то, по данным исследования, практически три четверти опрошенных (72,3 процента), считают, что это будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации в городах и районах.

"В целом, следует констатировать высокий уровень явки на выборах акимов районов и городов областного значения. Этот показатель существенно превышает явку на парламентских выборах (54,19 процента), что указывает на важность внедрения прямой выборности для местных граждан. По результатам электоральной кампании, а также проведённого исследования можно утверждать, что данная инициатива напрямую влияет на повышение политической культуры граждан и стимулирует их участие в общественно-политической жизни своего региона", - добавили в институте.

В ходе опроса также выявлен портрет желаемого кандидата в акимы районного и городского уровня. Наиболее популярными сферами деятельности акимов респонденты назвали интеллигенцию (работники культуры, науки, образования, здравоохранения, экспертной среды) – 18,3 процента; местных государственных служащих – 17 процента; государственных служащих с опытом работы на центральном уровне – 15 процента; общественных активистов – 9,9 процента; руководителей крупного бизнеса (9 процентов) и МСБ (8 процентов).