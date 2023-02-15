Иностранцы в Казахстане смогут корректировать свой ИИН

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Соответствующие дополнения внесены в правила оказания госуслуги "Формирование ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК", передаёт BaigeNews.kz. Министр внутренних дел приказом от 8 февраля 2023 года внёс изменения в правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан".

К слову, услугу оказывают территориальные органы полиции через "Правительство для граждан" или через веб-портал "электронного правительства".

Таким образом, для корректировки ИИН физическое лицо (или его законный представитель) обращается к услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания путём подачи заявления с приложением документов.

Приказ вводится в действие с 25 февраля 2023 года.