Иностранцев, готовящих покушение на руководство страны, задержали в Кыргызстане

В Бишкеке задержали пятерых членов транснациональной ОПГ, планировавших покушение на руководство Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГКНБ республики.

В ведомстве сообщили, что во время оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок из числа иностранных граждан и лиц, возможно, находящихся в межгосударственном розыске, в поле зрения органов национальной безопасности КР попали пятеро граждан Азербайджана, являющихся членами транснациональной ОПГ: Алиев В. М., Багхиров С. А., Асгаров М. О., Бехбудов М. С. и Маммадов З. И.

"По полученным оперативным данным, Асгаров М. О. в криминальном мире имеет статус "бродяги". Он в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса прибыл с подельниками на территорию КР для организации покушения на руководство страны в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ, которая отразилась на всем постсоветском пространстве", - говорится в заявлении ГКНБ.

В комитете уточнили, что преступные планы возникли на фоне проводимых ГКНБ КР мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержанию в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключённых и лиц, находящихся на свободе. Это вызвало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров, так как в перспективе может негативно отразиться в отношении них.