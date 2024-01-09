Иностранцев эвакуировали с трассы в Карагандинской области

В Карагандинской области спасатели эвакуировали более 40 пассажиров сломавшегося автобуса, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на трассе "Алматы – Екатеринбург". Из неисправного автобуса в автомобили ДЧС пересадили 14 граждан Узбекистана и 27 казахстанцев.

Транспорт следовал по маршруту "Шымкент – Тобольск".

Пострадавших нет. В медицинской помощи пассажиры не нуждались.