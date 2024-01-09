Иностранцев эвакуировали с трассы в Карагандинской области
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
136Фото: МЧС РК
В Карагандинской области спасатели эвакуировали более 40 пассажиров сломавшегося автобуса, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл на трассе "Алматы – Екатеринбург". Из неисправного автобуса в автомобили ДЧС пересадили 14 граждан Узбекистана и 27 казахстанцев.
Транспорт следовал по маршруту "Шымкент – Тобольск".
Пострадавших нет. В медицинской помощи пассажиры не нуждались.
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