  • 9 Января, 21:19
  • BAIGENEWS

Иностранцев эвакуировали с трассы в Карагандинской области

Сегодня, 19:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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Фото: МЧС РК

В Карагандинской области спасатели эвакуировали более 40 пассажиров сломавшегося автобуса, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на трассе "Алматы – Екатеринбург". Из неисправного автобуса в автомобили ДЧС пересадили 14 граждан Узбекистана и 27 казахстанцев. 

Транспорт следовал по маршруту "Шымкент – Тобольск".

Пострадавших нет. В медицинской помощи пассажиры не нуждались.

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