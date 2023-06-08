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Иностранца задержали за ввоз 50 книг религиозного содержания в аэропорту Шымкента
При прохождении досмотра в аэропорту Шымкента был задержан 22-летний гражданин Узбекистана, прилетевший из Шарм-эш-Шейха. В ходе проверки у него были обнаружены 1200 брошюрок и 50 книг религиозного содержания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники линейного отдела полиции в отношении правонарушителя составили административный протокол по статье 490 части 1 пункта 3 КоАП РК - "Ввоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения" и наложили штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).
Правоохранители напомнили, что согласно Закону РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" ввоз на территорию Республики Казахстан религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования в одном экземпляре каждого наименования, осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.
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