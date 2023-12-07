Иностранные производители военной продукции чувствуют себя в Казахстане вольготно – эксперт

В послании народу Казахстана Глава государства поручил правительству заняться вопросом усиления оборонно-промышленного комплекса, снизить зависимость от импортных поставок за счет собственных разработок и выпуска локальной продукции для казахстанской армии. Президент подчеркнул, что армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Однако в этой сфере до сих пор остается ряд проблем, которые отраслевики пытаются решать, но своих сил им недостаточно. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, как обстоят дела в отечественной оборонке.

Нужны равные правила для всех игроков рынка

Сегодня в республике функционирует 47 предприятий оборонной промышленности, из них 14 – с госучастием и 33 предприятия с частной формой собственности. Для нужд казахстанской армии эти предприятия выпускают экипировку, оружие, военный транспорт и спецтехнику высокого уровня. Однако этого недостаточно. Не хватает мощностей, кадров, финансирования, а еще справедливых законов, считают эксперты.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий Оборонно-промышленного комплекса Найзабек Олжабайулы среди прочих проблем в сфере производства оборонной продукции назвал также отсутствие современного казахстанского фонда технологий.

"Нам необходим собственный фонд технологий. Сегодня самые передовые технологии создаются в странах НАТО, в той же Турции. Нельзя постоянно рассчитывать на Запад. Как выяснилось, в пандемию мы даже собственные медицинские маски не шили. Поэтому мы должны максимально сосредоточить производство в Казахстане. Министерство обороны должно стать драйвером, определяя оборонный заказ, потребности армии. А Министерство промышленности – выстраивать дальнейшую работу по закрытию этих потребностей. Если кратко, то Казахстану в первую очередь нужно производить трансферт технологий, строить новые заводы, взращивать поколение новых инженеров, развивать собственную образовательную систему. Казахстану остро не хватает грамотных инженеров, программистов, умеющих соединять программное обеспечение с железом", — пояснил Найзабек Олжабайулы.

Невозможность кредитования в банках второго уровня, дискриминирующие правила ценообразования также добавляют проблем отечественным производителям военной продукции.

"Сегодня оборонные предприятия не могут взять кредит в банках второго уровня, так как у БВУ существуют определённые ограничения. А ещё есть правила ценообразования, которые министерство промышленности ставит перед местными оборонными предприятиями, хотя в то же время эти правила на иностранных поставщиков не распространяются. Налицо явная дискриминация. Иностранные производители военной продукции чувствуют себя здесь вольготно. Нам крайне важна поддержка на уровне государства. Это самый ключевой вопрос", — сказал Олжабайулы.

Казахстан отчасти унаследовал оборонную промышленность после развала Союза. На заводах, оставшихся от совка, налажено производство отдельных видов оборонной продукции и обслуживание военной техники. Но за годы независимости на территории страны появились и новые производственные площадки, где выпускается современная продукция для нужд армии. Так, к примеру, бронеавтомобили "Алан" и "Арлан" производит компания "Казахстан Парамаунт инжиниринг". Вертолеты Ми-8/17/171 на протяжении многих лет обслуживаются на базе авиаремонтного завода №405. Кстати, здесь же осуществляется крупноузловая сборка гражданских вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171. На заводе им. С.М. Кирова выпускают полигонное оборудование. Петропавловский завод тяжелого машиностроения освоил модернизацию зенитных установок ЗУ-23-2 и производство технических средств охраны. А на базе Западно-Казахстанской машиностроительной компании освоено производство пушки 2А42, 30-мм боеприпасов и различных типов стрелкового оружия и снарядов. На заводах "Зенит" и "Гидроприбор" налажено военное судостроение.

Как отметили в Министерстве промышленности и строительства РК, освоение производства новых видов вооружения и военной техники в стране осуществляется, в первую очередь, исходя из потребностей силовых органов.

"В настоящее время прорабатывается реализация перспективных проектов в сфере освоения ремонтного обслуживания самолетов военно-транспортной авиации, зенитных ракетных комплексов, авиационных ракет и вертолетов, в сфере модернизации – самолетов фронтовой авиации, средств ПВО, бронетехники и военно-морской техники, в сфере производства – БПЛА, бронированных колесных машин, военных вертолетов, боеприпасов различного калибра", — прокомментировали в ведомстве.

Но несмотря на имеющиеся мощности, ограниченность собственных ресурсов и технологий остаётся одной из основных сложностей оборонной промышленности. Страна зависит от импорта продукции, включая вооружение и оборудование, что приводит к высоким затратам и сказывается на репутации суверенного государства.

Об этом заявляет и учёный Таир Балбаев. На протяжении двух лет он со своей командой из числа инженеров и IT-специалистов работают над созданием беспилотников для казахстанской армии.

"Мы разрабатываем беспилотники для Минобороны. Беспилотник "Шагала" предназначен для разведки и получения координат цели. Сейчас мы его дорабатываем, совершенствуем. Помимо него мы разрабатываем прототипы ударного беспилотного летательного аппарата – камикадзе. Этот дрон относится к высокоточному оружию", — рассказывает ученый.

По его словам, в целом на разработку дорнов понадобилось около двух лет. Что касается стоимости, то это информация не подлежит разглашению.

"Могу сказать лишь, что это недешево, если исходить из стоимости самих дронов. Но в любом случае это гораздо выгоднее, чем закупать их в другой стране. В то же время надо отметить, что важнее всего производить вооружение внутри страны. В независимом государстве обязательно должно быть свое вооружение. Разработка, дальнейшее поддержание, сервисное обслуживание – любая техника должна создаваться и обслуживаться местными компаниями", — отмечает Балбаев.

Другой проблемой является недостаточное финансирование и инвестиций в сфере оборонной промышленности. Несмотря на важность этой отрасли для национальной безопасности, государственные средства, выделяемые на ее развитие, все еще остаются недостаточными. Это мешает модернизации производственных мощностей, разработке новых технологий и привлечению квалифицированных кадров.

Согласно информации, опубликованной на сайте Стокгольмского института исследования проблем мира, ежегодно, начиная с 2019 года Казахстан сокращал долю расходов на военные нужны. Так, в 2019 году этот показатель составлял 1,02 процента (1,863 млрд долларов), в пандемийном 2020 году – 0,91% (1,752 млрд долларов), в 2021 – 0,82% (1,618 млрд долларов), а в прошлом году и вовсе упал до 0,51% и составил 1,133 миллиардов долларов. К слову, в 2022 году Азербайджан на военные расходы выделил 2 299 миллиардов долларов.

В нынешнем году правительство страны увеличило бюджет оборонки – на военные расходы из госбюджета были запланированы средства в размере 1,2 триллионов тенге.

В заключение

Для поддержки местных производителей и повышения доли локализации до конца текущего года в Казахстане создадут Фонд развития оборонно-промышленного комплекса. Сообщается, что в уставной капитал фонда вольют 265 миллионов тенге из средств республиканского бюджета.

Известно, что фонд будет оказывать помощь в первую очередь компаниям, которым не достаёт собственных средств на приобретение необходимого оборудования, проведения научно-исследовательских, конструкторских и других опытных работ.