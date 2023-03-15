Иностранные дипломаты ознакомились с ходом подготовки к предстоящим выборам в Мажилис Парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Министерство иностранных дел и Центральная избирательная комиссия провели совместный традиционный брифинг для представителей аккредитованного в стране зарубежного дипломатического корпуса, посвященный предстоящим выборам в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Открывая мероприятие, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко отметил, что предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней являются знаковым событием для Казахстана, знаменующим один из самых трансформационных периодов в современной истории нашей страны за прошедший год. Он также добавил, что предстоящие выборы, несомненно, станут еще одним шагом на пути к еще большей демократии.

В ходе выступления дипломат рассказал о реализации реформ, которые, несмотря на внутренние и внешние вызовы, являются наглядной демонстрацией того, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев привержен своей формуле "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Тем самым, он твердо намерен обеспечить непрерывный прогресс и положительные перемены, о чем свидетельствует весь комплекс реформ, инициированных им за последний год.

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров рассказал о подготовке к предстоящим выборам.

Обращаясь к участникам брифинга, Глава Центризбиркома сообщил, что текущая избирательная кампания является четвертой за последние 10 месяцев. Мы провели общенациональный референдум по внесению дополнений и изменений в Конституцию, выборы Президента РК, а также депутатов Сената Парламента. Все усилия Центральной избирательной комиссии неизменно направлены на проведение справедливых, подлинных и свободных выборов в Республике Казахстан, подчеркнул Нурлан Абдиров.

Вместе с тем, Глава ЦИК напомнил, что 19 января Указом Президента были назначены внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Он подчеркнул, что хотя формально данные выборы являются внеочередными, они проводятся в соответствии с графиком избирательных кампаний, представленных Главой государства в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года.

Он также отметил, что настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам и проинформировал дипкорпус о наиболее существенных изменениях в выборном законодательстве, в том числе отметив переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.

Нурлан Абдиров подчеркнул, что Казахстан вступает в эпоху перманентных выборов, в этой связи важнейшее значение имеет такое нововведение, как профессионализация членов территориальных избирательных комиссий. В этой связи большое внимание уделяется вопросу обучения членов избирательных комиссий и всех участников избирательного процесса. В этих целях ЦИК организовываются обучающие семинары в регионах. Помимо территориальных, окружных и участковых комиссий, обучение проходят также представители политических партий, СМИ, НПО, молодежи, лиц с инвалидностью и работники колл-центров.

Председатель Центризбиркома также вкратце доложил, что на 18.00 часов 18 февраля ЦИК зарегистрированы партийные списки кандидатов в Мажилис Парламента всех 7 политических партий страны, в которые включен 281 кандидат, из которых 107 человек – это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые, как известно, в соответствии с законодательством должны составлять не менее 30 процентов от общего числа включенных в список.

Нурлан Абдиров проинформировал дипломатов об итогах регистрации кандидатов, сообщив, что по одномандатным округам в Мажилис Парламента по состоянию на 13 марта зарегистрировано 385 кандидатов. Наибольшая конкуренция отмечена в избирательных округах Астаны и Алматы, она составляет 38 и 40, а также 30, 28 и 27 кандидатов на один мандат. Наименьшая конкуренция по итогам регистрации сложилась в округе №25 Туркестанской области - 4 кандидата на один мандат.

В своем выступлении Председатель ЦИК также рассказал о проведении предвыборной агитации, он сообщил, что предвыборная агитация продлится до 00.00 часов 18 марта. Для кандидатов и политических партий предоставлены равные условия доступа к СМИ для агитации и равное выделение средств для выступления с программами. 1 и 10 марта состоялись организованные политическими партиями предвыборные дебаты в прямом эфире телеканалов "Qazaqstan" и КТК. 16 марта предвыборные телевизионные дебаты, организуемые Центризбиркомом, пройдут в эфире телеканала "Хабар".

Центральная избирательная комиссия работает в открытом режиме, с момента назначения выборов все заседания проходят в условиях гласности и доступности, присутствуют средства массовой информации, обеспечена возможность участия в заседаниях посредством прямой трансляции на интернет-ресурсах с сурдопереводом. На все заседания приглашаются международные наблюдатели. По итогам каждого заседания в целях разъяснения принятых решений Центральной избирательной комиссией проводятся брифинги. Функционируют телеграмм-канал и специальный раздел по выборам на сайте Центральной избирательной комиссии. Проводится большая работа по информационному сопровождению электоральной кампании.

Нурлан Абдиров отметил, что в рамках международного партнерства Центральная избирательная комиссия открыта для сотрудничества с международными институтами, неправительственными организациями и экспертным сообществом.

Он сообщил, что БДИПЧ ОБСЕ подготовлен Промежуточный отчет по наблюдению за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, который опубликован 3 марта. Также 11 марта опубликован Промежуточный отчет Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств о ходе наблюдения за подготовкой внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В своем выступлении Глава ЦИК отметил, что аккредитация международных наблюдателей завершилась 13 марта.

Центральной избирательной комиссией аккредитованы 793 наблюдателя, в том числе представители Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, Средиземноморской парламентской ассамблеи, а также от 41 иностранного государства.

Председатель ЦИК сказал, что по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами прибудут представители центральных избирательных комиссий 16-ти стран, в том числе председатели Центральных избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

Нурлан Абдиров поблагодарил дипкорпус за намерение принять участие в наблюдении за внеочередными выборами в Мажилис Парламента Казахстана и заверил, что ЦИК обеспечит максимальную открытость, прозрачность и демократичность процедур проведения избирательного процесса.

Главы зарубежных дипломатических миссий получили исчерпывающие ответы председателя Центризбиркома на многочисленные вопросы относительно организации предстоящего голосования и процесса наблюдения за выборами.