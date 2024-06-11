Иностранки устроили дебош на борту самолёта
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Гражданки Германии и Литвы привлечены к административной ответственности за правонарушения в самолете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы по акту представителей авиакомпании были сняты двое пассажирок авиарейса сообщением “Алматы-Кутаиси”.
“При проверке транспортными полицейскими установлены 20-летние иностранные гражданки, которые во время посадки на рейс курили сигарету рядом с воздушным судном. Правонарушительницы оштрафованы на 15 МРП (55 380 тенге) каждая”, - говорится в сообщении.
В тот же день, транспортными полицейскими аэропорта столицы также установлены две другие иностранные правонарушительницы. 54 и 57-летние гражданки во время полета вели себя агрессивно и проявили неуважение к другим пассажирам авиарейса сообщением Алматы-Астана.
“В отношении женщин составлен административный протокол за мелкое хулиганство и материал направлен в суд для рассмотрения. Напомним, что за совершение мелкого хулиганства предусмотрен штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток”, - сообщили в полиции.
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