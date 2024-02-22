Иностранец заплатил мошеннику пять млн тенге за лук в Таразе
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
353Фото: zeldom.kz
В Таразе иностранец передал мошеннику 12 600 долларов, чтобы тот поставил ему 420 килограммов семян лука, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, к ним обратился обманутый иностранец и рассказал, что мошенник втерся к нему в доверие, завладел деньгами и исчез, так и не выполнив условий сделки.
Стражи порядка начали досудебное расследование.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления подробных обстоятельств дела", - сообщили в полиции.
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