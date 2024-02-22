Иностранец заплатил мошеннику пять млн тенге за лук в Таразе

В Таразе иностранец передал мошеннику 12 600 долларов, чтобы тот поставил ему 420 килограммов семян лука, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, к ним обратился обманутый иностранец и рассказал, что мошенник втерся к нему в доверие, завладел деньгами и исчез, так и не выполнив условий сделки.

Стражи порядка начали досудебное расследование.