  • 22 Февраля, 14:37
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Иностранец заплатил мошеннику пять млн тенге за лук в Таразе

Сегодня, 13:20
АВТОР
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zeldom.kz Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: zeldom.kz

В Таразе иностранец передал мошеннику 12 600 долларов, чтобы тот поставил ему 420 килограммов семян лука, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, к ним обратился обманутый иностранец и рассказал, что мошенник втерся к нему в доверие, завладел деньгами и исчез, так и не выполнив условий сделки.

Стражи порядка начали досудебное расследование.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления подробных обстоятельств дела", - сообщили в полиции.

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