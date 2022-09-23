Иностранец пытался вывезти из Казахстана в пакете 14,5 миллиона тенге

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Иностранец пытался вывести более 14 миллионов тенге в пакете из Уральска в Анталию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК. Факт незаконного вывоза незадекларированных денег из страны пресечён на таможенном посту "Орал-ЦТО".

Деньги, сложенные в пакет и спрятанные между вещей обнаружили у гражданина одной из стран ЕАЭС.

"В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 14,5 миллиона (по курсу Национального банка РК на 21.09.2022 года равно 30 318 долларов США). Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами. К нарушителю были применены меры административного взыскания в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Согласно нормам Таможенного Кодекса ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат: наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Кроме этого в Минфине напомнили, что Указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещён вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, а также золотых слитков аффинированного золота пять, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным Банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

В связи с этим граждан, планирующих выезд за границу, попросили соблюдать действующее таможенное законодательство Казахстана и ЕАЭС.