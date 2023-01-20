Иностранец организовал в Казахстане канал незаконной миграции

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали в Таразе иностранного гражданина, который организовал канал незаконной миграции, передает Baigenews.kz. В КНБ отчитались о проделанной работе с начала 2023 года.

"Пограничной службой КНБ РК в усиленном режиме проводится комплекс оперативных, организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение охраны государственной границы. С начала 2023 года пресечено 143 факта незаконного провоза через казахстанскую границу ТНП, автозапчастей, табачных изделий и других товаров на сумму более миллиарда 390 миллионов тенге. Задержано 1019 правонарушителей. В частности, в городе Тараз выявлен и задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации канала незаконной миграции", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в городе Талдыкорган задержаны двое казахстанцев, у которых изъято 222 рога сайги.

В селе Мерке Жамбылской области задержан гражданин Казахстана, у которого по месту проживания обнаружено и изъято восемь килограммов наркотического вещества "гашиш". На пунктах пропуска "Жанажол" (СКО) и "Кордай" (Жамбыл) пресечены попытки незаконного провоза автозапчастей и электронных сигарет на сумму более 160 миллионов тенге.

По всем фактам уполномоченными органами проводятся досудебные расследования.

Также, осуществляется работа по модернизации пунктов пропуска. В целях улучшения пропускного режима и создания благоприятных условий пассажирам с 16 января 2023 года в аэропорту города Астаны введена в эксплуатацию автоматизированная система пограничного контроля "Q-Gate", которая осуществляет проверку и учёт казахстанских граждан, пересекающих границу.