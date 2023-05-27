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Инновационный метод лечения осложнений при циррозе печени освоили врачи Актобе
Впервые врачи Актюбинской многопрофильной больницы внедрили в клиническую практику новые современные методы лечения кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода у пациентов с циррозом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Как отмечают специалисты, высокотехнологичная операция называется ретроградная трансвенозная облитерация с использованием спиралей (CARTO - Coil-assisted retrograde transvenous obliteration).
Мастер-класс прошел с участием известного в стране рентгенхирурга из Астаны Евгения Мун и рентгенхирурга из "МОБ" Актобе Самата Муканова.
"Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода считается завершающим звеном в последовательности осложнений цирроза печени, вызванных прогрессирующим фиброзом ткани печени, блоком тока крови через ее ткань и развитием синдрома портальной гипертензии, за которым следует сброс крови по путям коллатерального кровообращения и прогрессирующее расширение вен пищевода, с последующим их разрывом. Варикозно расширенные вены пищевода выявляются у 30-40 процентов больных компенсированным циррозом печени и у более чем 60 процентов с декомпенсированным", — отметили в ведомстве.
Медики отмечают, что частота кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода у пациентов с циррозом печени очень высок и является одной из ведущих причин смерти.
Летальность при первом эпизоде кровотечения составляет 20-25 процентвов, второй эпизод кровотечения развивается у более чем 60 процентов пациентов, вероятность смертельного исхода при этом составляет более 35 процентов.
Ретроградная трансвенозная облитерация вен с помощью спиралей (CARTO) считается современным, безопасным и эффективным вариантом лечения портального гипертензивного варикозного кровотечения, используемый интервенционными радиологами.
Процедура включает в себя блокировку расширенных вен при помощи спиралей, специального клея и эмболов, что снижает риск их разрыва. Операция проводится под местной анестезией, с применением ангиографической установки.
Подобные дорогостоящие операции проводятся для пациентов бесплатно за счет средств системы медицинского страхования.
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