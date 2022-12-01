Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления швейцарского фармацевтического концерна Roche Holding AG Кристофа Франца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Во время встречи глава государства проинформирован о реализации проекта по локализации производства инновационных противоопухолевых препаратов.

Соответствующее соглашение сегодня подписано между министерством здравоохранения Казахстана и компанией Roche Holding AG.

Кристоф Франц сообщил президенту об осуществляемой совместно с Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии разработке инновационных методов выявления раковых заболеваний. Также в следующем году при поддержке компании на базе Школы медицины Назарбаев Университета планируется создание тренинг-центра лабораторной диагностики по повышению квалификации местных специалистов.

Собеседники также обстоятельно обсудили вопросы развития медицинской науки в Казахстане.