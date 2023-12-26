Инициативы президента в сфере культуры и идеологии стали определяющими принципами Концепции "Справедливый Казахстан" - Балаева

Глава Минкульта РК Аида Балаева заявила, что инициативы президента в сфере культуры и идеологии стали определяющими практическими принципами Концепции "Справедливый Казахстан", передаёт BaigeNews.kz.

В ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что 2023 год стал исторической вехой масштабных реформ, инициированных Главой государства. По её словам, инициативы президента в сфере культуры и идеологии стали определяющими практическими принципами Концепции "Справедливый Казахстан".

Глава ведомства отметила, что это стало возможным благодаря реформам Касым-Жомарта Токаева.

"Инициативы президента, озвученные на различных международных и республиканских мероприятиях, на втором заседании Национального курултая и в очередном послании Главы государства, придали новый импульс нашей отрасли. Принят ряд важных и необходимых законов, нормативных актов, непосредственно влияющих на сложившуюся духовную, информационную ситуацию. В целях поощрения интеллектуальной, творческой, светской среды общества предприняты конкретные шаги и оказана большая поддержка со стороны президента", - сказала министр.

По ее словам для системного и эффективного решения всех вопросов в этом направлении в сентябре текущего года Главой государства было принято политическое решение о реорганизации Министерства культуры и информации.