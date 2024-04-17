Ограничение движения ввели на 11 автодорогах в пяти областях страны

В АО "НК "КазАвтоЖол" 16 апреля 2024 года рассказали о паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.

"По состоянию на 17 апреля 2024 года в 08:30 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 7575 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.

Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 411 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 356 единиц техники и 438 человек.