Ограничение движения ввели на 11 автодорогах в пяти областях страны
Сегодня, 08:51
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Сегодня, 08:51Сегодня, 08:51
148Фото: ugra.aif.ru
В АО "НК "КазАвтоЖол" 16 апреля 2024 года рассказали о паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения, передаёт BaigeNews.
"По состоянию на 17 апреля 2024 года в 08:30 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 7575 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.
Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 411 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 356 единиц техники и 438 человек.
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