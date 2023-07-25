Информация о ликвидации 9 действующих банков не соответствует действительности - АРРФР

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В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о ликвидации девяти действующих банков в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и СМИ, не соответствует действительности. В Казахстане осуществляет деятельность 21 банк второго уровня. Дополнительно в процессе ликвидации с 2007 года находятся ещё другие девять банков", - сообщили в ведомстве.

Лицензии у указанных девяти банков отозваны ранее - в период с 2007 по 2021 годы, в частности:

Валют-Транзит банк (ликвидация - с 1 марта 2007 года);

Казинвестбанк (с 24 января 2018 года);

Delta Bank (с 25 апреля 2018 года);

Qazaq Banki (с 12 декабря 2018 года);

Банк Астаны (с 9 января 2019 года);

Эксимбанк Казахстан (с 16 января 2019 года);

Tengri Bank (с 15 февраля 2021 года);

AsiaCredit Bank (с 22 июля 2021 года);

CapitalBank Kazakhstan (с 5 октября 2021 года).

"Информация о ходе ликвидационного производства размещается на ежеквартальной основе на официальном сайте Агентства в разделе "Финансовые рынки - Банковский сектор - Ликвидационный процесс". В этой связи, ликвидационный процесс не касается действующих 21 банка второго уровня, а проводится в отношении других девяти банков, лицензии которых были отозваны в 2007-2021 годах. Отзыв лицензий у действующих 21 банка второго уровня не планируется", - заявили в Агентстве.

В ведомстве уточнили, что банковский сектор РК представлен 21 БВУ, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.

"Сегодня банковский сектор стабилен, банки выполняют все пруденциальные нормативы. Активы банковского сектора составляют 46,6 триллиона тенге. Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 13,7 триллиона тенге или 29,4 процента от совокупных активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объёме", - сказано в сообщении.

Собственный капитал банковского сектора составил 5,7 триллиона тенге. Коэффициент достаточности основного капитала (k1) банков - 18,6 процента, собственного капитала (к2) – 21,4 процента, что существенно превышает установленные законодательством нормативы (min. 5,5% и 8%, соответственно) и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. Доля неработающих займов NPL составила 3,6 процента от ссудного портфеля. Покрытие провизиями неработающих кредитов сохраняется высоким и составляет - 77,4 процента.