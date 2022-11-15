Инфляция платных услуг в Казахстане достигла 13,5 процента - Нацбанк

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Инфляция платных услуг достигла 13,5 процента, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов.

"Продолжилось удорожание аренды жилья, повысилась стоимость электроэнергии ввиду роста тарифов у энергопроизводящих компаний. В октябре резко повысились медианные оценки ожидаемой и воспринимаемой населением инфляции до 18,3 процента и 22 процентов соответственно. Оба показателя достигли своих максимальных значений с 2016 года. Рост инфляционных процессов на фоне высоких инфляционных ожиданий, фискального стимулирования требует продолжения дезинфляционной денежно-кредитной политики", - сказал Берик Шолпанкулов на заседании правительства в Астане.

В годовом выражении инфляция достигла 18,8 процента. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 23,1 процента. Завершилось сезонное удешевление плодоовощной продукции.