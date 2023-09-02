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Индия успешно запустила станцию по изучению Солнца

Сегодня, 19:13
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malayalam.news18.com Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: malayalam.news18.com

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила на орбиту Земли автоматическую космическую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в ISRO, Ракета-носитель PSLV-C57 стартовала в субботу в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Спустя чуть более часа Aditya-L1 была выведена на заданную орбиту, сообщил ведущий трансляции из центра управления полетами космического центра имени Сатиша Дхавана.

"Станция Aditya-L1 успешно отсоединилась [от разгонного блока]. Миссия по запуску аппарата успешно завершена", — заявили в ЦУП.

Глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх поздравил всех собравшихся в ЦУП с успешным запуском. "Aditya начинает свой путь. Какое-то время она будет вращаться вокруг Земли, после чего отправится в четырехмесячное путешествие к точке Лагранжа", — заявил он на пресс-конференции после пуска.

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