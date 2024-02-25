Индия планирует отправить вертолёт на Марс

Индия планирует отправить вертолёт в новой миссии на Марс, следуя примеру инновационного Ingenuity, который впечатлил мир своими достижениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ixbt.com

Как сообщает India Today, индийская организация космических исследований (ISRO) работает над концепцией, которая будет включать вертолёт и марсианским орбитальный космический аппарат. Запуск миссии запланирован на начало 2030-х годов.

Индия хочет включить вертолёт, похожий на Ingenuity, в свою следующую миссию на Марс, которая может быть запущена в начале 2030-х годов.

Первая индийская миссия на Марс — Mars Orbiter Mission (MOM) или "Мангальян", стартовала в 2013 году и достигла орбиты Красной планеты в 2014 году. В течение восьми лет она проводила научные исследования, но связь с ней была потеряна в 2022 году.

Следующая миссия ISRO на Марс будет более амбициозной. Учёные из Лаборатории космической физики Космического центра Викрам Сарабхай рассказали о планах использования вертолёта в миссии. Он будет нести набор устройств для исследования атмосферы Марса. Среди них датчик температуры, влажности, давления, скорости ветра, электрического поля, а также датчики пыли для измерения вертикального распределения пылевых аэрозолей.

Вертолёт должен будет летать на высоте до 100 метров над поверхностью Марса для полноценного изучения его атмосферы. В сравнении с Ingenuity, который достиг высоты 24 метра и преодолел 17 километров горизонтального расстояния, этот аппарат будет иметь большие возможности.

Ingenuity, вертолёт, который начал исследовать Марс вместе с аппаратом Perseverance в 2021 году, показал, что в тонкой атмосфере планеты возможны полёты и превзошёл все ожидания. Он успешно осуществил 72 полёта и прекратил свою миссию в январе 2024 года из-за повреждения лопастей.

Не только Индия, но и другие страны, вдохновлённые достижениями NASA, работают над созданием собственных марсианских дронов. Например, Китай разрабатывает дрон, который может сыграть важную роль в миссии по доставке образцов с Марса.