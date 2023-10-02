Импорт нефти, инвестиции и украинский кризис - экспертный взгляд на итоги визита Токаева в Берлин

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Берлин стал прорывным в части достигнутых договорённостей и масштаба переговоров. Эксперты по просьбе BaigeNews.kz проанализировали итоги встреч главы государства с коллегами из ФРГ и других стран Центральной Азии.

Инвестиции в обмен на сырьё

Значительная часть переговоров была нацелена на усиление сотрудничества Германии и Евросоюза не только с Казахстаном, но и со всеми странами Центральной Азии, обладающими большими запасами энергоресурсов.

"Роль Казахстана и Центральной Азии возрастает на фоне глобальных событий, когда нарушились традиционные экономические, логистические цепочки. Европа страдает от того, что не получает традиционные поставки нефти и газа из России, а также ряд редкоземельных металлов. Поэтому Германия заинтересована в энергоресурсах, в частности, в импорте казахстанской нефти", - сказал старший эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК Валерий Ситенко.

Ключевая политическая договорённость Астаны с Берлином по итогам визита Токаева: Казахстан увеличит объёмы поставок нефти в ФРГ и придаст им долгосрочный характер.

Также Казахстан выразил готовность стать надёжным поставщиком критически важных сырьевых материалов, в которых нуждается промышленность Германии и Европы. Взамен ждёт от бизнесменов из ФРГ инвестиций и импорта передовых технологий.

"Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле "сырьё, промышленность и технологии" позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон. Я предложил канцлеру создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов. В свою очередь, мы заинтересованы в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно "зелёного" водорода", – сказал президент Казахстана на брифинге после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент выразил уверенность, что объединение немецких технологических решений с казахстанскими природными и человеческими ресурсами способно привести к высоким результатам.

Глава государства назвал Германию стратегическим партнёром Казахстана в Евросоюзе, особенно с точки зрения торгово-экономических и инвестиционных связей. Об этом свидетельствует следующая статистика.

В рейтинге торговых партнёров ФРГ по итогам 2022 года Казахстан поднялся на 43-е место по сравнению с 53-м в 2021 году. Наша страна считается основным партнёром Германии в регионе Центральной Азии и занимает второе место по объёму торговли среди стран СНГ, уступая только России. Двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25 процентов, составив 2,8 миллиарда долларов.

Валовый приток прямых инвестиций из ФРГ в Казахстан с 2005-го по 2021 год включительно составил 5,4 миллиарда долларов. При этом более 90 процентов немецких инвестиций в экономику РК приходится на несырьевой сектор, в частности, в перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство строительных материалов, транспорт и агропромышленный комплекс.

Перечень сфер для инвестиций в Казахстан со стороны немецких бизнесменов, возможно, будет расширен уже в недалёком будущем. Бизнесменам ФРГ предложили принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Каспийского моря, а также в совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров.

По словам главы Казахстана, имеются большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, сферах финансов, инноваций, фармацевтике, цифровизации, энергетике.

"Основная тема визита Касым-Жомарта Токаева в ФРГ – это расширение экономического сотрудничества и технологическая модернизация казахстанской экономики с помощью немецкого бизнеса и инвестиций. Политический вес Берлина в мире сильно снизился, по сравнению даже с временами Ангелы Меркель, но технологический уровень германской экономики традиционно находится на высоте. Токаев отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке", - отметил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

В ходе визита Токаева в ФРГ Казахстан заключил коммерческие соглашения с немецкими компаниями Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde.

Центральная Азия + Германия

В Берлине также прошло заседание диалога "С5 + Германия" на уровне глав государств. Как отметил старший эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК Валерий Ситенко, встреча руководителей стран Центральной Азии и Германии проводится впервые.

"Ранее существовал формат встреч на уровне министров иностранных дел. Это первый саммит на уровне первых руководителей государств", - сказал он.

Как пишет Deutsche Welle, саммит "С5+1" может стать регулярным событием - в 2024 году такая встреча должна пройти в одной из стран Центральной Азии.

Стороны выступили за расширение торгово-инвестиционного сотрудничества. Президент Казахстана предложил Германии заключать долгосрочные контракты на импорт продукции из стран региона, и предоставить государствам Центральной Азии специальные торговые преференции, аналогичные Генеральной системе преференций Евросоюза (GSP+).

Глава Казахстана инициировал создание рабочей группы на уровне руководителей профильных ведомств для выработки предложений по упрощению условий торговли между Германией и странами ЦА. Токаев отметил, что привлечение в регион крупных немецких банков придаст дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству.

Украинский кризис и санкции

В Берлине не раз поднималась тема украинского кризиса и его глобальных экономических последствий.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что кризис вокруг Украины серьёзно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.

В ответ Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.

Президенту Токаеву пришлось пояснять свой ответ европейской прессе касательно взаимоотношений Казахстана и России.

"Казахстан не является "антиРоссией", мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяжённая граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи", - сказал Токаев.

Он выступил против санкционного противостояния и заявил, что "Казахстан не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию".

Комментируя позицию Казахстана относительно геополитического конфликта, старший эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК Валерий Ситенко отметил, что наша страна исходит исключительно из национальных интересов.

"Они заключаются в том, чтобы прекратилось санкционное противостояние, как можно скорее прекратился этот конфликт дипломатическим путём. Потому что военного решения данный конфликт не имеет, и это уже понимают все. И эта мысль неоднократно звучала во время визита. А Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества как с Россией, так и с Германией и ЕС", - сказал эксперт.

Фото: akorda.kz