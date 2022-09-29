Иммунизации против гриппа стартует в Казахстане с 3 октября

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C 3 октября 2022 года в Казахстане стартует кампания иммунизации против гриппа, сообщила на брифинге вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.



Вице-министр отметила, что в предстоящий эпидемический сезон, по данным ВОЗ, актуальны будут три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2021/2022 эпидсезоне.



"В республике ежегодно циркуляция вируса гриппа начинается с ноября и длится до середины апреля. В прошлом году в республике ОРВИ заболело 3,9 миллиона человек и по сравнению с эпидсезоном 2019-2020 года по республике заболеваемость выросла в 1,3 раза", - информировала Есмагамбетова.



Главный госсанврач подчеркнула, что наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация.



"Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 миллиона доз на сумму 2,1 миллиарда тенге вакцины "ГРИППОЛ +". Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить 12% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%. Хочу напомнить, что за счёт средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения", - сообщила Есмагамбетова.



К данной категории относятся: медицинские работники; контингент медико-социальных учреждений; дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинских организациях; дети из организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребёнка и по эпидемиологическим показаниям.



Также будет проводиться вакцинация за счёт средств работодателей и личных средств населения. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства. Адреса медицинских учреждений, проводящих вакцинацию против гриппа, можно узнать в территориальных департаментах санитарно-эпидемиологического контроля и управлениях здравоохранения по месту жительства.



Кроме закупленной на бюджетные средства вакцины "ГРИППОЛ +", в Казахстане зарегистрированы ещё семь вакцин против гриппа, из них три российские вакцины ("Гриппол квадри", "Ультрикс квадри", "Флю-М"), два голландского производства – "Инфлювак Тетра" и "Инфлювак", французская вакцина "Ваксигрип Тетра" и китайская противогриппозная вакцина производства "Синовак Биотек".

"Эпидемии гриппа случаются каждый год повсеместно и являются серьёзной проблемой в области общественного здравоохранения. Большинство людей не всегда воспринимают грипп как серьёзное заболевание, тогда как, согласно ВОЗ, ежегодно регистрируются до пяти миллионов случаев тяжёлых заболеваний гриппа и ОРВИ и от респираторных заболеваний умирает до 650 тысяч человек", - отметила А.Есмагамбетова.

По её словам, ежегодно гриппом заболевают до 15% населения земного шара, и по своей социальной значимости грипп находится на первом месте среди всех заболеваний.



"В завершении ещё раз хочу обратить Ваше внимание, всем нам необходимо своевременно получить вакцинацию, а также соблюдать простые меры профилактики", - подчеркнула вице-министр.



В заключение она напомнила, что мерами профилактики являются ограничение посещения мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений; регулярное проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима; ограничение контактов с больными людьми; при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы); своевременное обращение за медицинской помощью, так как опасен не сам грипп, а осложнение гриппа и острых респираторных инфекций.