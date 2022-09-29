Иммунизации против гриппа стартует в Казахстане с 3 октября

Лента новостей
- Казахстанец победил в конкурсе бизнес-идей в Южной Корее 04:42 82
- Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store 03:20 134
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 02:01 330
- Huawei откроет 50 академий ИКТ в вузах Казахстана 01:21 251
- Грузовик врезался в жилой дом в Павлодарской области 00:15 326
- Российская сторона приостановила автобусное сообщение с Уральском 28.09.2022 589
- Хакерские атаки на Казнет не утихают 28.09.2022 383
- Кредиты, подъёмные, компенсации: как поддерживают педагогов в Акмолинской области 28.09.2022 263
- Фермеры из Восточно-Казахстанской и Абайской областей привезут продукцию на ярмарку в Астану 28.09.2022 479
- Новые коллекционные монеты выпустил в обращение Нацбанк РК 28.09.2022 372
- 185 человек приступили к учёбе в вузах благодаря грантам акима Акмолинской области 28.09.2022 440
- Кто и как будет проверять знание казахского языка у кандидатов в президенты РК 28.09.2022 344
- От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в два раза чаще, чем в странах ОЭСР — Токаев 28.09.2022 381
- О тяжести рюкзаков школьников высказался президент Казахстана 28.09.2022 532
- Токаев поручил вовлечь молодых IT-специалистов в процесс цифровизации Казахстана 28.09.2022 387
- Проект новой политической платформы партии Amanat обсуждают в первичках 28.09.2022 465
- Минздрав начал служебное расследование по факту ошибочной ревакцинации школьников в Актобе 28.09.2022 364
- Как будет образовываться избирфонд кандидатов в президенты — ЦИК 28.09.2022 396
- США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию 28.09.2022 1075
- Госзакупки, "Самрук-Қазына" и ГСМ: какие поправки по поручениям президента представили в мажилисе 28.09.2022 369
- Казахстанские акробаты триумфально выступили на домашнем чемпионате Азии 28.09.2022 460
- Обучающий курс для журналистов перед выборами организовали в ЦИК Казахстана 28.09.2022 324
- Более 10 миллионов тенге выделят на предвыборную агитацию кандидата в президенты Казахстана - ЦИК 28.09.2022 446
- Как будут составлять списки избирателей на выборы президента РК, рассказали в ЦИК 28.09.2022 326
- Фиктивные услуги и миллионные хищения выявили по программе ArtSport в Алматы 28.09.2022 407
- Призёру Олимпийских игр по боксу коллеги помогли сохранить единственное жильё 28.09.2022 473
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 1073
- Антикор проверяет работу автопарка "Алматыэлектротранс" 28.09.2022 359
- В Астане, Актобе и Уральске изменились адреса ЦОНов для приёма иностранцев 28.09.2022 429
- Кабинеты робототехники появятся во всех сёлах и моногородах Казахстана 28.09.2022 292
- "Юный Пикассо": Кызылординка получила приглашение на выставку в Лондоне 28.09.2022 365
- Токаев встретился с основателем inDriver 28.09.2022 511
- Глава государства встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics 28.09.2022 305
- Выборы президента Казахстана-2022: Какие новшества ожидают кандидатов 28.09.2022 666
- "Никто никуда не скрылся": Генеральная прокуратура прокомментировала дело Масимова 28.09.2022 573
- Что делать, если вас выгоняют из съёмной квартиры, посоветовал министр юстиции 28.09.2022 620
- Тамара Дуйсенова прокомментировала возможные ограничения россиянам на работу в Казахстане 28.09.2022 509
- Депутат уличила во лжи Минпросвещения по готовности школ для детей с особыми потребностями 28.09.2022 1531
- В Казахстане ужесточили требования к детским садам, получающим госзаказ 28.09.2022 425
- Казахстанский союз юристов создал штаб "За честные выборы" 28.09.2022 436
- Подпольный покер-клуб "накрыли" в Павлодарской области 28.09.2022 375
- Почему Beeline прекратит транслировать некоторые российские телеканалы, рассказал глава МИОР 28.09.2022 2626
- МВД: 65 процентов прибывших в Казахстан россиян уже выехали из страны 28.09.2022 439
- Иностранцы будут занимать невостребованные казахстанцами рабочие места — Куантыров 28.09.2022 341
- Вывести из тени квартирных арендодателей потребовала депутат 28.09.2022 847
- Спикер Мажилиса сделал замечание чиновникам за чтение "по бумажке" 28.09.2022 792
- Фейком назвали авиабилеты за 5000 долларов из России в Казахстан 28.09.2022 392
- Токаев: к 2025 году Казахстан подготовит 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов 28.09.2022 295
- Токаев: Цифровые технологии должны облегчить жизнь граждан и обеспечить равенство возможностей 28.09.2022 439
- Казахстанцев предупредили о 10-градусных морозах 28.09.2022 1491
- Как будут зимой содержать автодороги, рассказали в КазАвтоЖоле 28.09.2022 396
- Из-за похолодания в Астане раньше срока включили отопление 28.09.2022 416
- Токаев примет участие в работе международного технологического форума 28.09.2022 359
- Призёр Олимпийских игр Василий Левит устроился на работу в Антикор 28.09.2022 400
- Путешественники из Франции узнали казахский язык и в шоке от казахстанских дорог 28.09.2022 4232
- Более 3,5 миллиарда тенге задолжали казахстанские работодатели своим сотрудникам 28.09.2022 302
- В аэропорту Алматы задержали несколько рейсов из-за сбоя в Интернете 28.09.2022 597
- В старейшем университете Франции прошла выставка картин Карипбека Куюкова 28.09.2022 531
- Глава МИД РК принял участие в церемонии похорон Синдзо Абэ 28.09.2022 391
- "Свёл GGG на нет". WBC признал превосходство "Канело" над Головкиным 28.09.2022 459
- Первая бесшовная школа открылась в Казахстане 28.09.2022 616
- 89 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане 28.09.2022 497
- Актюбинским первоклассникам вместо пробы манту ввели живую вакцину БЦЖ 28.09.2022 919
- Павлодарцы обеспокоены подорожанием яиц 28.09.2022 385
- Малыши спят среди тараканов: актаусцы жалуются на детский сад 28.09.2022 460
- Сотрудников акимата Петропавловска уличили во вранье и частых отписках 28.09.2022 603
- Врач назвал способ отказаться от мяса без вреда для здоровья 28.09.2022 534
- Дома в Актобе будут утеплять стройматериалом из овечьей шерсти 28.09.2022 709
- Качеством строительства дорог в Павлодаре заинтересовался Антикор 28.09.2022 486
- 52 тонны контрабандных автозапчастей пытались ввезти в Казахстан из Китая 28.09.2022 485
- 994 АЗС начали практическое применение системы учета реализации дизтоплива 28.09.2022 454
- "Приходите в мой дом!" Детский тренер из Семея размещает мигрантов в своей квартире 28.09.2022 2724
- Beeline прекратит транслировать некоторые российские телеканалы 27.09.2022 1542
- Валерий Меладзе чуть не расплакался во время концерта в Алматы 27.09.2022 53781
- Штормовое предупреждение объявлено в Астане и семи областях Казахстана 27.09.2022 569
- Приезжих бесплатно кормят обедами в ЦОНах Астаны 27.09.2022 14658
- В Алматы прибыли более пяти тысяч россиян 27.09.2022 1012
- Мошенничество в особо крупных размерах: в Астане задержали предпринимателя 27.09.2022 769
- Кызылординку оштрафовали за шутку о выселении из жилья 27.09.2022 748
- О казахстанских реформах рассказали на Варшавской конференции по человеческому измерению 27.09.2022 696
Иммунизации против гриппа стартует в Казахстане с 3 октября
C 3 октября 2022 года в Казахстане стартует кампания иммунизации против гриппа, сообщила на брифинге вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.
Вице-министр отметила, что в предстоящий эпидемический сезон, по данным ВОЗ, актуальны будут три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2021/2022 эпидсезоне.
"В республике ежегодно циркуляция вируса гриппа начинается с ноября и длится до середины апреля. В прошлом году в республике ОРВИ заболело 3,9 миллиона человек и по сравнению с эпидсезоном 2019-2020 года по республике заболеваемость выросла в 1,3 раза", - информировала Есмагамбетова.
Главный госсанврач подчеркнула, что наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация.
"Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 миллиона доз на сумму 2,1 миллиарда тенге вакцины "ГРИППОЛ +". Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить 12% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%. Хочу напомнить, что за счёт средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения", - сообщила Есмагамбетова.
К данной категории относятся: медицинские работники; контингент медико-социальных учреждений; дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинских организациях; дети из организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребёнка и по эпидемиологическим показаниям.
Также будет проводиться вакцинация за счёт средств работодателей и личных средств населения. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства. Адреса медицинских учреждений, проводящих вакцинацию против гриппа, можно узнать в территориальных департаментах санитарно-эпидемиологического контроля и управлениях здравоохранения по месту жительства.
Кроме закупленной на бюджетные средства вакцины "ГРИППОЛ +", в Казахстане зарегистрированы ещё семь вакцин против гриппа, из них три российские вакцины ("Гриппол квадри", "Ультрикс квадри", "Флю-М"), два голландского производства – "Инфлювак Тетра" и "Инфлювак", французская вакцина "Ваксигрип Тетра" и китайская противогриппозная вакцина производства "Синовак Биотек".
"Эпидемии гриппа случаются каждый год повсеместно и являются серьёзной проблемой в области общественного здравоохранения. Большинство людей не всегда воспринимают грипп как серьёзное заболевание, тогда как, согласно ВОЗ, ежегодно регистрируются до пяти миллионов случаев тяжёлых заболеваний гриппа и ОРВИ и от респираторных заболеваний умирает до 650 тысяч человек", - отметила А.Есмагамбетова.
По её словам, ежегодно гриппом заболевают до 15% населения земного шара, и по своей социальной значимости грипп находится на первом месте среди всех заболеваний.
"В завершении ещё раз хочу обратить Ваше внимание, всем нам необходимо своевременно получить вакцинацию, а также соблюдать простые меры профилактики", - подчеркнула вице-министр.
В заключение она напомнила, что мерами профилактики являются ограничение посещения мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений; регулярное проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима; ограничение контактов с больными людьми; при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы); своевременное обращение за медицинской помощью, так как опасен не сам грипп, а осложнение гриппа и острых респираторных инфекций.
-
Hype news
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 02:01 330
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 1073
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 4552
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 1349
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 19538
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 1421
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 340587
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 29219
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 1933
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 2862
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 8734
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2085
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 41348
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7098
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 4953
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4231
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3271
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 3718
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5157
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 2873
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 3676
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 2979
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20308
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 2858
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3310
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 2888
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24302
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 181701
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 9715
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 13669
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 4799
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5208
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 13872
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 4480
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 10417
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 4399
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7133
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29203
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 11647
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5108
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 8976
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5241
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22290
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7209
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 7925
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6359
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 11739
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7143
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6043
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6099
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 9832
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6261
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 5837
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8383
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6124
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14060
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 5888
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6047
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 5934
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 8398
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6160
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 6580
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7323
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 6807
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 6670
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6323
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 8782
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 7567
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 8465
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 8739
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 10898
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 14651
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 10321
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 11058
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 9185
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 12649
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 8604
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 10298
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 12512
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 11202
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10041
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 8633
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 8640
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 8992
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8330
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 12593
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9231
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11060
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12105
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 11894
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9573
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 9873
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25263
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 10798
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 12987
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 9913
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11324
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 11906
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13019
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11327
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13283
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 12816
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 13923
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 13936
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30414
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14369
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15212
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15088
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 15584
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 15827
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24080
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15327
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 22613
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33194
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17109
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 21847
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21472
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 23640
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 19682
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 20910
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19114
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19108
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 18984
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 34515
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 20948
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19325
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 23846
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23352
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 23651
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 22929
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 22996
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25118
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 25722
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24385
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 23930
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 24659
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 25396
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 23567
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26364
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24404
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25028
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26044
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 27541
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 26697
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 25911
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29257
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25550
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28436
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26102
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 56896
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 27666
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 26734
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28243
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26354
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 26691
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 26697
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26430
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 28632
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27241
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29236