Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД

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Для водителей самокатов вводят ограничения в Казахстане - теперь они обязаны ездить в шлеме и иметь водительские права, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах мажилиса.

"В законопроекте четко указано: если самокатчик на проезжей части, то только с правой стороны, у него должен быть шлем, а в ночное время - светоотражающие знаки. На сегодня, к сожалению, участились дорожно-транспортные происшествия с участием водителей мопедов, самокатов. Поэтому им необходимо дать правовой статус, порядок движения, как они должны двигаться, какие у них должны быть ограничения", - сообщил глава МВД.

Ахметжанов также уточнил, почему самокатчикам разрешили двигаться на проезжей части, а не на тротуаре.

"Инфраструктура Казахстана не позволяет: только на 500 км у нас можно делать велосипедные дорожки. Поэтому предложено решение, если самокатчику есть 18 лет и он имеет водительское удостоверение, то только тогда он может ездить по правой части дорожного движения, имея при этом шлем и светоотражающие знаки. Общая категория, любая категория, если вам 18 лет и вы являетесь владельцем права на управлении любой категории автотранспорта, вы имеете право ездить по правой стороне, если примут этот закон", - отметил он.

По данным министра, с 1 января в Казахстане произошло 44 ДТП с участием самокатов, а в 2022 году в такого рода инцидентах погиб один человек.

К слову, обязательное наличие госномеров для самокатов пока не предусматривают в правительстве.