Илья Ильин взялся за изучение казахского и похвастался результатом

Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Прославленный тяжелоатлет, четырёхкратный чемпион мира Илья Ильин серьёзно взялся за изучение казахского языка. Одно из своих занятий он показал в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот так я изучаю казахский язык. Решил вам показать! Очень хочу просто научиться легко разговаривать на казахском языке!" - подписал видео спортсмен.

Подписчики поддержали Ильина в начинании.

"Красавчик", "Ай, молодец! Арыстан есть Арыстан", "Жарайсың Ильюша", "Удачи, у вас хорошо получается", "Керемет", - пишут люди под постом атлета.