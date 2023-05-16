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  • Илья Ильин взялся за изучение казахского и похвастался результатом
instagram.com/ilyailyinforever Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43
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Фото: instagram.com/ilyailyinforever

Илья Ильин взялся за изучение казахского и похвастался результатом

Прославленный тяжелоатлет, четырёхкратный чемпион мира Илья Ильин серьёзно взялся за изучение казахского языка. Одно из своих занятий он показал в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Вот так я изучаю казахский язык. Решил вам показать! Очень хочу просто научиться легко разговаривать на казахском языке!" - подписал видео спортсмен. 

Подписчики поддержали Ильина в начинании.

"Красавчик", "Ай, молодец! Арыстан есть Арыстан", "Жарайсың Ильюша", "Удачи, у вас хорошо получается", "Керемет", - пишут люди под постом атлета.

 
 
 
 
 
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Публикация от Илья Ильин (@ilyailyinforever)

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Сегодня, 19:43
180
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