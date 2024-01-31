Илона Маска лишили 56 миллиардов долларов

Илон Маск не получит положенную ему выплату от Tesla. Так решил суд Делавэра, посчитав 56 миллиардов долларов чрезмерной суммой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Средства миллиардер должен был получить согласно соглашению, заключённому между ним и его компанией Tesla. Согласно договору, он получает вознаграждение в виде ценных бумаг компании, когда акции автопроизводителя достигают определенного уровня в оговоренные сроки. Выплаты производятся траншами в один процент акций Tesla.

Судья Кэтлин Сент-Джей Маккормик встала на сторону инвестора, который подал иск, утверждая, что совет директоров Tesla не раскрыл должным образом информацию о выплатах и контрольных показателях эффективности, требуемых от Маска.

По мнению судьи, руководство компании даже не подумало спросить миллиардера, зачем нужны столь значительные выплаты, будучи либо чем-то ему обязанными, либо, цитата, "ослеплёнными его обаянием суперзвезды".

Защита Маска не смогла объяснить, зачем ему требовалась столь существенная финансовая мотивация, чтобы обеспечивать рост компании, значительной частью которой он владел и которую не собирался покидать.

На новостях из зала суда цена акций Tesla упала примерно на три процента после закрытия торгов. Сам Маск написал у себя в соцсетях: "Никогда не регистрируйте бизнес в Делавэре".