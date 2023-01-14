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ixbt.com Вчера, 16:57
487
Вчера, 16:57
487
Фото: ixbt.com

Илон Маск посоветовал людям проводить меньше времени в соцсетях

лон Маск, купивший в октябре прошлого года социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов, теперь задаётся вопросом, должны ли люди меньше использовать социальные сети,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

После того как пользователь Twitter написал, что "антисоциальные тенденции делают людей более одинокими", Маск ответил: "Может быть, нам следует проводить меньше времени в социальных сетях…?"

Пользователь, которому ответил Маск, процитировал исследование Исследовательского центра американской жизни 2021 года, которое показало, что количество друзей у людей за последние три десятилетия резко сократилось. Сегодня 15% мужчин не имеют близких друзей по сравнению с 3% в 90-е. Для женщин результаты составляют 10% и 2% соответственно.

Сам Маск является активным пользователем Twitter. Он написал этот ответ сразу после часа ночи по местному времени в четверг, в 1:30 он написал ещё один комментарий, а вернулся в Twitter около 9 утра.

Анализ, проведенный в ноябре, показал, что Илон Маск писал твиты в среднем один раз в час в течение трех недель после покупки Twitter. Ответы другим пользователям составляли наибольшую долю его действий в Twitter как до, так и после покупки.

В прошлом году Маск рассказал, что хочет избавиться от "ужасной привычки сразу же проверять телефон" по утрам.

"Мне нужно тренироваться и быть в лучшей форме. Итак, я собираюсь переключиться с немедленного взгляда на свой телефон, как только я проснусь, на тренировку в течение как минимум 20 минут, после чего я уже возьму смартфон", — обещал Илон Маск.

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#Илон Маск #соцсети
BaigeNews.kz
Вчера, 16:57
487
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