Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции Гянджлик
Сегодня, 14:37
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Сегодня, 14:37Сегодня, 14:37
96Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана Гянджлик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку, чтобы принять участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
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