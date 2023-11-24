Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции Гянджлик

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана Гянджлик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку, чтобы принять участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).