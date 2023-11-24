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Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции Гянджлик

Сегодня, 14:37
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана Гянджлик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку, чтобы принять участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

 

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