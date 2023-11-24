Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку
Сегодня, 02:37
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Сегодня, 02:37Сегодня, 02:37
72Фото: aqorda_resmi/ Telegram
Глава государства прибыл с рабочим визитом в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Акорды.
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
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