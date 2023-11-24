  • 24 Ноября, 03:05
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку

Сегодня, 02:37
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aqorda_resmi/ Telegram Сегодня, 02:37
Сегодня, 02:37
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Фото: aqorda_resmi/ Telegram

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

 

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