"Игра по-крупному": в какие сектора Казахстана придут катарские инвестиции

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Доху в середине февраля стал исключительно результативным — достигнута договорённость о привлечении катарских инвестиций в инфраструктурные проекты, которые чрезвычайно важны для экономического и социального благополучия Казахстана.

Четыре из них общей стоимостью 11 миллиардов долларов будут реализованы в газовой отрасли, где стоит задача увеличения ресурсной базы, дальнейшей газификации регионов Казахстана и обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Так, катарская компания UCC Holding профинансирует строительство двух газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) на месторождении Кашаган мощностью 1 миллиард и 2,5 миллиарда кубометров в год. Этот же холдинг инвестирует в строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент, новой компрессорной станции КС-14 и газопровода Актобе-Костанай. Последний планируется соединить с магистральным газопроводом "Сарыарка" (Кызылорда – Жезказган – Темиртау – Астана), чтобы выполнить "закольцовку" с существующей газотранспортной сетью республики. В правительстве отмечают, что только после увеличения мощности газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент возможно строительство второго и третьего этапов газопровода "Сарыарка", предусматривающего газификацию Акмолинской области и СКО.

Также планируется строительство третьей очереди ГПЗ на Кашагане мощностью 6 миллиардов кубометров в год — по данному проекту с катарской Pearl Overseas LLC имеется пока предварительная договорённость, которая закреплена меморандумом.

Благодаря катарским инвестициям будут реализованы два проекта в электроэнергетической отрасли, в которой в последние годы сложилась непростая ситуация. Речь идёт о строительстве гидроэлектростанции на реке Иртыш мощностью до 350 мВт и парогазовой установки мощностью 1144 МВт в Кызылординской области. Условия сотрудничества катарских компаний Nebras Power и Pearl Overseas LLC пока не озвучены. Нюансы, которые важно учесть казахстанской стороне в данных проектах, назвал порталу BaigeNews.kz заслуженный энергетик Жакып Хайрушев.

"Интерес инвестора в любом проекте — это возможность вернуть свои инвестиции с неким процентом прибыльности и рентабельностью. В этом случае это не менее 15%. И это будут хорошие условия для инвестора, но не очень хорошие для нашей страны. Предполагаю, что отпускной тариф зафиксируется в иностранной валюте и большим сроком контракта на гарантированную покупку электроэнергии (не менее 20 лет). В этой связи, в целях недопущения дискриминации рынка, а также следуя принципам открытой добросовестной конкуренции для поддержания инвестиционной привлекательности сектора, важно определить тариф через некий конкурентный механизм, установленный правительством Казахстана. Также важно обеспечить в этих проектах обязательства для инвестора по использованию комплектующих, материалов и ресурсов, произведённых в Казахстане", — сказал Жакып Хайрушев.

Катарские инвестиции придут в ещё одну отрасль Казахстана, нуждающуюся в инвестициях. Между катарской компанией Hassad Food, турецкой компанией Tiryaki и нацхолдингом "Байтерек" подписано соглашение о строительстве завода по глубокой переработке зерна и гороха в Акмолинской области. Проект оценивается в 200 миллионов долларов. Также, по данным Минсельхоза РК, в 2024 году Казахстан намерен вдвое увеличить экспорт баранины в Катар.

"В настоящее время объём товарооборота между Казахстаном и Катаром очень небольшой — около 10 миллионов долларов за 2023 год. А в случае реализации запланированных проектов товарооборот планируется расширить до 500 миллионов долларов, то есть будет резкий скачок, и даже это — не предел, потому что открываются очень хорошие перспективы сотрудничества между нашими странами", — отмечает руководитель группы анализа и прогнозирования Института внешнеполитических исследований при МИД РК Амир Башбаев.

По его словам, в ходе инвестиционного форума Казахстан — Катар обсуждались перспективы совместной добычи и переработки редкоземельных металлов. "Соглашение ещё не подписано, но работа на перспективу проделана", — отметил эксперт.

В технологический сектор Казахстана также придут катарские инвесторы: Power International Holding приобретёт у АО "Казахтелеком" одного из двух операторов связи — ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (бренды Tele2/ALTEL). Это сделка является частью плана правительства РК по демонополизации рынка связи.

"Инвестор — не бедный. Думаю, он будет инвестировать в технологические решения, в первую очередь, наверное, для крупного бизнеса, в том числе для месторождений", — отметила глава представительства iKS-Consulting в Казахстане Светлана Черненко.

По её словам, новый инвестор оживит рынок мобильной связи и привнесёт новый виток сервисной конкуренции.

Также Катар заинтересовался финансовым сектором Казахстана. Итого в рамках визита Токаева в Доху подписано 12 коммерческих документов на сумму 17,6 миллиарда долларов.