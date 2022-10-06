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  • Игорь Лепеха назначен замминистра МВД Республики Казахстан
gov.kz Сегодня, 16:39
99
Фото: gov.kz

Игорь Лепеха назначен замминистра МВД Республики Казахстан

Распоряжением главы государства Лепеха Игорь Владимирович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Ранее он занимал должность руководителя аппарата МВД Республики Казахстан.

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#МВД #назначение
Журналист
Сегодня, 16:39
99
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