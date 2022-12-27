"Идёт затягивание процессов": премьер высказался о строительстве канализационно-очистных сооружений

Фото: пресс-служба правительства РК

В некоторых городах изношенность этих систем превышает 90 процентов.

Сегодня степень изношенности канализационно-очистных сооружений в Казахстане составляет более 60 процентов. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства в Астане. По его словам, в некоторых городах, как, например, в Кокшетау, Семее, Кунаеве, Аркалыке и других изношенность систем превышает 90 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

"На расширенном заседании правительства глава государства подверг справедливой критике проводимую работу по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений. Идёт затягивание процессов планирования и финансирования", - сказал премьер-министр.

Более того, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия. Поэтому, по словам премьер-министра, эффективность их работы крайне низкая. Применяемые технологии и оборудование давно устарели.

"Вместе с тем объём сточных вод ежегодно растёт. Предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается. Были случаи, когда сверхнормативное наполнение резервуаров приводило к сбросу неочищенных сточных вод в естественные водоёмы. Поэтому вопросы строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений имеют важное значение. Причём, не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в плане влияния на экологию. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле", - подчеркнул премьер-министр.

Он раздал несколько поручений.

"Министерству индустрии совместно с акимами регионов в месячный срок утвердить графики реализации каждого проекта и ежеквартально информировать правительство о ходе их исполнения. При этом ещё раз посмотрите в части оптимизации сроков реализации проектов", - сказал Алихан Смаилов.

Акимам регионов он поручил обеспечить оперативную разработку и утверждение всей необходимой технической документации для своевременной реализации проектов КОС. Отметив, что регионам надо активнее работать с международными финансовыми организациями.

Алихан Смаилов также обратил внимание на вопросы переработки отходов канализационно-очистных сооружений.