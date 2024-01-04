Идеальное время для покупки жилья в Казахстане, назвали аналитики

По отчетам аналитиков в 2023-м средневзвешенная стоимость недвижимости в Казахстане выросла на 8%. И достигла показателя в 495 тысяч тенге за квадратный метр. Насколько вырастут цены на жилье в этом году, корреспондент BaigeNews.kz узнал у экспертов рынка недвижимости.

По мнению международного эксперта рынка инвестиций и недвижимости Льва Тетина, одним из трендов наступившего года станет рост цен на квадратные метры. Связано это с тем, что растет себестоимость. В Казахстане для строительства до сих пор используют большой объем зарубежных материалов.

"Динамика объема сделок демонстрирует достижение плато после двухлетнего падения, а значит мы на пороге восстановления и последующего роста спроса. И все это последствия использования пенсионных накоплений 2021 года, когда рынок вырос в два раза с 308 до 606 тысяч сделок в год. Прогнозно спрос в этом году покажет рост около 10% и достигнет 410 тысяч сделок при 370 текущих. Цена за квадратный метр жилья может достигнуть среднего значения в 2024 году - 555 тысяч тенге", - озвучил прогноз Лев Тетин.

Не исключает эксперт и дефицита жилья в будущем. Уже сейчас в ряде крупных городов страны остро стоит вопрос об инженерной подготовке земли под застройку. Иными словами, нельзя строить там, где не проведены коммуникации: вода, электричество и другое. Но крупные компании это не останавливает. Проблемы с нехваткой воды в одном из районов Астаны прошлым летом тому подтверждение.

"Фактическая потребность Казахстана в жилье уже превышает 100 миллионов квадратных метров. А это значит, что надо строить хотя бы по 20 миллионов квадратных метров в год, чтобы закрыть ее за пять лет", - заключил эксперт.

Еще одним риском для рынка, президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, называет возможность банкротства строительных компаний. Если ситуация с доступной ипотекой не изменится в ближайшее время, у ряда застройщиков могут возникнуть проблемы. Чтобы не стать обманутым дольщиком, при заключении договора эксперт посоветовал обращать внимание на отдельные детали.

"Дольщики должны обращать внимание на документацию: это уведомление о начале строительно-монтажных работ, разрешение на привлечение денег и документы на земельный участок. Договор, который заключают стороны, должен называться "Договор о долевом участии в жилищном строительстве". После его регистрации компания обязана передать дольщику выписку, подтверждающую факт постановки на учёт. Таким образом, вы себя обезопасите, так как застройщик не сможет продать одну и ту же квартиру дважды", - рассказывает Виктор Микрюков.

Запуск в Казахстане ипотечной программы "9-20-25", по мнению эксперта, кардинально на ситуацию не повлияет. Так, участвовать в ней можно только один раз, и при условии, что собственной недвижимости человек не имел пять последних лет. К тому же ежегодного бюджета программы в 150 миллиардов тенге явно не хватит на обеспечение жильем всех нуждающихся.

Сейчас для покупки квартиры, утверждают риелторы, самое благоприятное время. Зимой всегда наблюдается лёгкое затишье, при этом цены ниже на 5 – 7%.

"Выгодно ли сейчас покупать квартиру? Однозначно – да. Сейчас рынок очень лоялен к покупателям. Цены на вторичное жильё упали. Мало ипотечных программ. Строительство новых жилых комплексов создает конкуренцию", - отмечает руководитель столичного агентства недвижимости Айжамал Умбетова.

Чаще всего, по словам риелторов, жители столицы предпочитают покупать двухкомнатные квартиры и, так называемые, евродвушки. Затем в списке идут однокомнатные и трехкомнатные квартиры.