И снова туман: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на понедельник

По прогнозам "Казгидромета", практически вся территория республики будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается ясная погода без осадков. Лишь на востоке страны под влиянием атмосферных фронтов ночью сохранится неустойчивый характер погоды, пройдёт снег, передаёт BaigeNews.kz.

По Казахстану прогнозируются туманы, на юге, юго-востоке, ночью востоке РК — усиление ветра, ночью на востоке с низовой метелью.

Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах страны и столице.

Туманы ожидаются: ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области и Кокшетау; на севере области Улытау; на западе и юге Павлодарской области; на севере и востоке Карагандинской области и в Караганде.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный днем в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ветер восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

На севере Туркестанской области ожидается ветер восточный 15- 20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

В районе Алакольских озёр области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20, ночью временами 25 метров в секунду.