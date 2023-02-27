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  • Хоккеиста "Барыса" с зарплатой 75 миллионов тенге жестко затроллили
shaiba.kz Сегодня, 07:22
88
Сегодня, 07:22
88
Фото: shaiba.kz

Хоккеиста "Барыса" с зарплатой 75 миллионов тенге жестко затроллили

Нападающий "Барыса" Кирилл Максимов, за весь сезон не забросивший ни одной шайбы, оконфузился в матче с болельщиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Видео опубликовано в "Шайба.kz". На кадрах видно, как одноклубники подшучивают над Максимовым, который не хотел забивать гол. В итоге форвард вышел на лед и не сумел реализовать буллит.

Напомним, Максимов так и не смог отличиться в 37 матчах за "Барыс" при показателе полезности "-7". Зарплата игрока составляет около 75 миллионов тенге.

Российский хоккеист стал первым форвардом среди легионеров в истории "Барыса", который, отыграв весь сезон, не смог забросить ни одной шайбы.

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#хоккей #Барыс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:22
88
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