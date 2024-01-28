Ходила голой: Волочкову оштрафовали по жалобе солистки группы "Стрелки"
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Российскую балерину Анастасию Волочкову оштрафовали на 40 тысяч рублей — за неприличное поведение на своём участке в элитном посёлке Новахово на Новорижском шоссе в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mash.
Как стало известно Mash, заявление на приму написала бывшая солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская, которую балерина обвиняла в сливе фотографий, где она ходит возле своего коттеджа нагишом и справляет малую нужду под елью.
Отмечается, что сначала певица отсудила у Анастасии 360 тысяч рублей за оскорбления, но осталась этим недовольна.
Поэтому попросила служителей Фемиды заставить Волочкову компенсировать ей затраты на адвоката в размере 50 тысяч рублей. Суд рассмотрел просьбу Любомской и постановил взыскать с заслуженной артистки РФ 40 тысяч рублей.
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