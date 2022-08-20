ХК "Барыс" выиграл Кубок президента Казахстана

Фото: instagram.com/barys_official

Казахстанский клуб "Барыс" обыграл магнитогорский "Металлург" и выиграл Кубок президента, который проходил в Нур-Султане, передает Vesti.kz.

В третьем туре турнира "Барыс" одержал волевую победу над финалистом Кубка Гагарина, пропустив первый гол в середине второго периода. Отыгрались и вышли вперед казахстанцы за неполные пять минут.

Сначала Динмухамед Кайыржан восстановил равновесие, успешно сыграв на добивании, а затем буллит эффектно реализовал Джереми Бракко. Штрафной бросок был назначен за фол игрока сборной Казахстана Валерия Орехова.

Красивую шайбу забил Энтони Луис. Американский легионер прошёл несколько игроков соперника, а затем броском с одной руки отправил шайбу в ворота соперника "Барыса".

В середине третьего периода Орехов до минимума сократил отставание в счете (2:3), а в последние минуты матча россияне сменили вратаря на дополнительного полевого игрока, но забить не смогли.