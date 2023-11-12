Хирург-онколог из ЗКО усовершенствовал операции на органах пищеварения

Хирург-онколог в Западно-Казахстанской области усовершенствовал операции на органах пищеварения. Он разработал собственный метод наложения швов, который значительно снижает риски послеоперационных осложнений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Автор, провел исследования и разработку свою запатентовал. Так называемый "Таймановский шов" сегодня успешно практикуют местные врачи. Ежегодно в регионе рак желудка и пищевода выявляют примерно у 200 западноказахстанцев. Из них 60% проводят паллиативные операции. Местные хирурги практикуют метод Таймана Аманова – усовершенствованная технология наложения однорядных швов.

"Анастомозы проводятся в очень сложных операциях, когда идёт тотальное удаление желудка, пищевода, операция Льюиса, Герлока. Мы проводили исследование. Около 100 больных в течение 3 лет я оперировал. Провожу анастомоз по своему методу. Удалось хорошие результаты получить. Результаты действительно впечатляют", — говорит Тайман Аманов.

Нурлан Бекбулатов — один из пациентов, перенёсших сложную операцию. В прошлом месяце онкологи удалили у него злокачественную опухоль. Реабилитацию житель Теректинского района проходит успешно.

"Этой весной врачи поставили диагноз. Сдал все анализы. Меня прооперировали. Всё прошло успешно. Иду на поправку. Спасибо всему медицинскому персоналу. Они прилагают все усилия для моего полного выздоровления", — отмечает Нурлан Бекбулатов.

По словам специалистов, применение новой методики позволило снизить количество послеоперационных осложнений, улучшить динамику лечения. Сократилось и время операции.

"Если раньше эти операции, при классическом виде наложения швов, занимали где-то 3,5 часа, то в данное время можно сократить до 2 часов 15 минут. В ходе проделанной работы полного анализа мы можем сказать, что этот патент, новый способ приносит положительные результаты. Поэтому у наших пациентов, думаю, есть все возможные шансы для правильной реабилитации после операции", — считает заместитель директора онкологического диспансера ЗКО Зибагуль Багжан.

Специалисты отметили, статистика показывает, что онкобольных в регионе стало больше на 4 процента. Рак желудка и пищевода входят в пятёрку наиболее распространённых. Благодаря скринингу болезнь удаётся выявлять на ранней стадии.