Хакер украл 63 млн тенге со счёта ТОО в Караганде

Деятельность подпольного хакера, совершавшего хищения со счетов ряда ТОО, пресекли полицейские в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Центральный отдел полиции поступило заявление 58-летнего директора одного из ТОО. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного лица, который, используя информационные технологии, похитил со счета компании 63 миллиона тенге.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъята компьютерная техника.

Установлена причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.