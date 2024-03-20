  • 20 Марта, 18:13
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Хакер украл 63 млн тенге со счёта ТОО в Караганде

Сегодня, 16:50
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: pxhere.com

Деятельность подпольного хакера, совершавшего хищения со счетов ряда ТОО, пресекли полицейские в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Центральный отдел полиции поступило заявление 58-летнего директора одного из ТОО. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного лица, который, используя информационные технологии, похитил со счета компании 63 миллиона тенге.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъята компьютерная техника.

Установлена причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. 

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