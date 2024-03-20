Хакер украл 63 млн тенге со счёта ТОО в Караганде
Сегодня, 16:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
124Фото: pxhere.com
Деятельность подпольного хакера, совершавшего хищения со счетов ряда ТОО, пресекли полицейские в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Центральный отдел полиции поступило заявление 58-летнего директора одного из ТОО. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного лица, который, используя информационные технологии, похитил со счета компании 63 миллиона тенге.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Изъята компьютерная техника.
Установлена причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.
Самое читаемое
- Самый популярный город для переезда внутри страны назвали в Казахстане
- Общественный транспорт будет бесплатным в Шымкенте в честь Наурыза
- Как будущая ТЭЦ за 750 млн долларов изменит жизнь жителей Кокшетау
- Около 1000 вывесок демонтировали в Астане
- Отёк мозга и задержка развития: столичный врач предупредила казахстанцев о заразной болезни