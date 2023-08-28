Хакер украл 60 миллионов тенге с банковского счета крупной организации

Используя вредоносную программу, киберпреступник вместе с соучастниками проник в банковский счет крупной организации, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

"Все чаще в сети Интернет мошенниками используются хакерские программы для получения доступа к компьютерам бухгалтеров крупных компаний. К примеру, в Караганде задержан 20-летний житель области, который причастен к краже 60 миллионов тенге с банковского счета крупной организации. Для совершения хищения использовалась вредоносная программа. Приняты меры к установлению его соучастников, а также других совершенных ими преступлений", - сообщил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев.

Также представитель МВД сообщил, что сотрудники департамента полиции Акмолинской области задержали россиянина, который содействовал мошенникам в обналичивании денег, похищенных у казахстанцев при совершении мошенничеств от имени сотрудников банков. Он совершил 25 таких преступлений, общий ущерб от которых составил свыше 100 миллионов тенге.