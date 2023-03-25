Гвардейцы спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью в Шымкенте

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Начальник войскового наряда рядовой Нурдаулет Мадымухамбетов совместно с патрульными рядовыми Бекарысом Наранбаевым и Нурболатом Дуйсен, находясь на службе по охране общественного порядка и безопасности граждан, заметили неизвестную женщину, которая собиралась спрыгнуть с моста, расположенного на пересечении улиц Мангельдина и Тамерлана, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в МВД, инцидент произошел 23 марта около 19:35 часов.

"Когда мы прибыли на место происшествия, гражданка собиралась прыгнуть с моста вниз. Мы попросили ее не делать этого. Она ничего не ответила и заплакала. Тогда я притянул женщину к себе, два других бойца оттащили ее с края", - говорит рядовой Нурдаулет Мадымухамбетов.

После спасения женщина была передана сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия.