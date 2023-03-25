- У Марка Цукерберга родилась дочь 05:00 232
- Гвардейцы спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью в Шымкенте 04:42 190
- Аварийно-космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Жезказгане 03:36 261
- Мужчина подавился мясом и умер в Акмолинской области 02:23 431
- "Надеюсь, в нашей сборной когда-нибудь будет порядок": чемпионка мира по боксу из Казахстана в слезах записала видеообращение 01:52 471
- Пятилетняя девочка выпала из окна в Шымкенте 00:48 455
- Несуществующую путевку в Дубай купила жительница Актау 24.03.2023 365
- Ещё три участка республиканских трасс закрыли в Казахстане 24.03.2023 399
- Повреждённый космический корабль "Союз МС-22" приземлится в Казахстане 24.03.2023 543
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 24.03.2023 386
- Движение ограничили на трассе в Акмолинской области 24.03.2023 492
- Какие госуслуги оцифруют в этом году в Казахстане, рассказали в правительстве 24.03.2023 396
- Парламентские выборы в Казахстане влияют на потоки энергоносителей из Евразии 24.03.2023 414
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 430
- Отца подозревают в убийстве троих детей в Актау 24.03.2023 480
- Конкуренция идей и плюрализм мнений - политологи об итогах парламентских выборов в Казахстане 24.03.2023 405
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 650
- Казахстан экспортировал продукции машиностроения на 3,8 млрд долларов США 24.03.2023 435
- Итоги выборов депутатов маслихата подвели в Астане 24.03.2023 594
- Двух россиян сняли с рейса в аэропорту Алматы 24.03.2023 702
- Семена раздора: в НАПМК ответили на требование отменить пошлину на вывоз подсолнечника 24.03.2023 1999
- Запрещается оборудовать автомойки в многоквартирных домах - МИИР 24.03.2023 490
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 385
- Убийство ребёнка в Темиртау: задержан подозреваемый 24.03.2023 505
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 638
- Сколько золота скупили казахстанцы, рассказали в Нацбанке 24.03.2023 436
- Курс доллара упал более чем на пять тенге в Казахстане 24.03.2023 446
- Кого разрешат хоронить в Национальном пантеоне 24.03.2023 665
- Задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet 24.03.2023 665
- Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию 24.03.2023 525
- ЧС регионального масштаба снова объявили в Риддере 24.03.2023 568
- Грузовой поезд сошёл с рельсов в Алматинской области 24.03.2023 465
- Судью подозревают в получении взятки в Алматинской области 24.03.2023 463
- Экстрадированному из Казахстана майору ФСО вынесли приговор в России 24.03.2023 470
- ТЭЦ Риддера оштрафовали на 11 млн тенге за многочисленные нарушения 24.03.2023 556
- Школьница создала робота, танцующего "Қара жорға" 24.03.2023 561
- В Алматы распродают имущество старейшего телеканала 24.03.2023 624
- Приговор блогеру Махамбету Абжану оставили без изменений 24.03.2023 666
- На ряд должностных лиц "Самрук-Казына" завели дело по факту злоупотребления полномочиями 24.03.2023 1039
- Токаев пообещал оказать поддержку казахстанским шахматистам 24.03.2023 488
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 546
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 3470
- Хлопок угольной пыли произошёл на Риддерской ТЭЦ 24.03.2023 564
- Пресечена преступная схема бухгалтеров в КТЖ - прокуратура 24.03.2023 565
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 609
- Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана 24.03.2023 625
- Восемь казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира 24.03.2023 1026
- Рыбакина выдала триллер на старте нового турнира после триумфа в США 24.03.2023 803
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана 24.03.2023 497
- Назван средний размер пенсии в Казахстане 24.03.2023 610
- Новые правила выгула кошек и собак разработали в Казахстане 24.03.2023 632
- Коронавирусом за сутки заразились 22 казахстанца 24.03.2023 510
- Тайник с боеприпасами найден в Талдыкоргане 24.03.2023 528
- Казахстан подтвердил статус свободной от ящура страны 24.03.2023 693
- Спецоперация МВД: 72 тонны прекурсоров изъяли в Алматы 24.03.2023 636
- Первый саммит механизма Китай—Центральная Азия состоится в мае 24.03.2023 586
- В Атырау начался суд против Kсell 24.03.2023 620
- Население Канады выросло за год на миллион человек 24.03.2023 689
- Житель Атырауской области пришёл в суд пьяный 24.03.2023 618
- В Узбекистане приготовили 80-метровую шаурму 24.03.2023 763
- 642 сайгачьих рога пытались продать в Уральске 24.03.2023 563
- Массовое строительство жилья началось в Турции после землетрясения 24.03.2023 661
- Массовое отравление школьников в Шымкенте: какие решения принял оперштаб 24.03.2023 689
- Президент Финляндии подписал законы о членстве страны в НАТО 24.03.2023 720
- Потасовку в Шахтинске полицейские пытались остановить выстрелом в воздух 23.03.2023 714
- Три казахстанки пробились в финал женского чемпионата мира по боксу в Индии 23.03.2023 1362
- Учёные расшифровали ДНК Бетховена 23.03.2023 548
- На продающих амулеты попрошаек жалуются жители Актау 23.03.2023 1235
- Президент Казахстана поговорил по телефону с эмиром Катара 23.03.2023 642
- Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны 23.03.2023 989
- Карина Ибрагимова вышла в финал чемпионата мира в Индии 23.03.2023 805
- Противотанковую мину нашли на льду озера в Кокшетау 23.03.2023 712
- Алуа Балкибекова уступила боксёрше из Индии на чемпионате мира 23.03.2023 682
- Создатели легендарного шутера представили новую версию Counter-Strike 23.03.2023 850
- Учеников пяти школ в Атырау переводят на дистанционку 23.03.2023 855
- Казахстанские теннисистки пробились в полуфинал чемпионата мира до 14 лет 23.03.2023 651
- Школьник из Туркестанской области изобрёл "умную" ферму 23.03.2023 956
- Первая ракетка мира Ига Швёнтек не сможет приехать в Астану 23.03.2023 704
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 967
- Токаев поговорил по телефону с королём Иордании 23.03.2023 610
Гвардейцы спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью в Шымкенте
Начальник войскового наряда рядовой Нурдаулет Мадымухамбетов совместно с патрульными рядовыми Бекарысом Наранбаевым и Нурболатом Дуйсен, находясь на службе по охране общественного порядка и безопасности граждан, заметили неизвестную женщину, которая собиралась спрыгнуть с моста, расположенного на пересечении улиц Мангельдина и Тамерлана, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в МВД, инцидент произошел 23 марта около 19:35 часов.
"Когда мы прибыли на место происшествия, гражданка собиралась прыгнуть с моста вниз. Мы попросили ее не делать этого. Она ничего не ответила и заплакала. Тогда я притянул женщину к себе, два других бойца оттащили ее с края", - говорит рядовой Нурдаулет Мадымухамбетов.
После спасения женщина была передана сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия.
-
Trend news
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 636
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 542
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 3428
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 966
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1087
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1108
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 3986
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1077
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1087
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1091
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1080
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5371
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1114
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1200
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1354
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1235
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1215
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1283
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7764
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1953
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3673
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2978
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8257
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1560
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1584
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1443
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4913
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1424
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6821
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3682
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2055
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18902
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4336
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3492
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2405
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3338
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21063
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3021
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2436
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2203
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2415
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6467
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11272
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2768
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4176
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3109
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15800
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4017
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2846
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2438
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5490
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2839
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4421
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4934
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6309
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12207
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2890
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3805
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38155
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3020
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3199
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3818
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 3039
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6215
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 4093
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3721
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7367
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4165
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3327
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3557
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14395
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3488
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13470
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16506
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3802
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5605
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2795
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8761
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 18151
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 27126
-
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 427
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 645
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 384
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 608
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 833
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 998
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 825
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1685
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1429
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1223
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1228
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1527
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1485
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1211
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1801
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1386
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1752
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1857
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1712
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1731
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6614
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1875
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1943
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1958
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2308
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1879
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2628
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2269
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2247
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2807
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2472
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2279
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3004
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2910
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2793
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2660
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3444
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3754
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3290
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4212
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3964
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3441
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4018
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4177
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3454
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4532
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4367
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4257
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4828
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3733
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4055
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4175
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4622
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4576
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5144
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4758
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4422
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4081
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4198
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4595
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5060
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5157
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5296
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5116
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7369
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5824
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4958
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5433
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5054
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4604
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4886
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4934
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5114
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5621
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5766
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4636
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6432
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5324
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5665
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5188