Грязевой апокалипсис: десятки тысяч людей стали заложниками фестиваля Burning Man в США

Площадка американского фестиваля Burning Man в пустыне Невады превратилась в настоящее грязевое месиво из-за проливных дождей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на русскую службу ВВС.

Люди вынуждены оставаться на площадке фестиваля — импровизированном городе Блэк-Рок-Сити.

twitter.com/АntonioSabatoJr

Посетителей попросили беречь еду и воду и не покидать площадку на автомобилях, пока песок не высохнет. Во время дождя на фестивале погиб один человек. Подробностей о причинах и обстоятельствах смерти пока не сообщается.

"Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити остаются закрыты на въезд и выезд… Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Если вы в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте", — написали организаторы на странице фестиваля в соцсети X (ранее Twitter).

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Отметим, что фестиваль ежегодно собирает около 70 тысяч человек из разных стран мира. Он проводится в период с последнего понедельника августа до первого понедельника сентября. В конце по традиции сжигается гигантское чучело.

Предположительно, погода нормализуется только в понедельник, завершающий день фестиваля.

Между тем, из-за непогоды отменили ряд мероприятий, неизвестна судьба ключевого события фестиваля — сожжения огромной деревянной фигуры человека.