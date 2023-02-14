Группу вымогателей задержали в Актобе

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Двух вымогателей, забравших у жителя Актобе автомобиль и крупную сумму денег, задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

"В полицию с заявлением обратился мужчина. По его словам, двое неизвестных путём угроз завладели двумя миллионами тенге и машиной. Сотрудниками УБОП ДП совместно с коллегами с ДКНБ по Актюбинской области установлены и с привлечением бойцов спецподразделения в ходе передачи части денег задержаны двое ранее судимых за тяжкие преступления 23 и 29-летних подозреваемых", - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК - "Вымогательство в крупном размере".

Подозреваемые водворены в СИЗО.