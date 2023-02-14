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polisia.kz Сегодня, 16:49
175
Сегодня, 16:49
175
Фото: polisia.kz

Группу вымогателей задержали в Актобе

Двух вымогателей, забравших у жителя Актобе автомобиль и крупную сумму денег, задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

"В полицию с заявлением обратился мужчина. По его словам, двое неизвестных путём угроз завладели двумя миллионами тенге и машиной. Сотрудниками УБОП ДП совместно с коллегами с ДКНБ по Актюбинской области установлены и с привлечением бойцов спецподразделения в ходе передачи части денег задержаны двое ранее судимых за тяжкие преступления 23 и 29-летних подозреваемых", - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК - "Вымогательство в крупном размере". 

Подозреваемые водворены в СИЗО.

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#вымогательство #Актобе #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:49
175
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