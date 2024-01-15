Группа волонтёров, обученных ликвидации последствий ЧС, появится в Казахстане

Мобильную группу профессиональных волонтёров создают министерство культуры и информации РК совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям, передаёт BaigeNews.kz.

Для новых специалистов разрабатывают алгоритм взаимодействия и привлечения при профилактике, а также ликвидации последствий ЧС.

136 волонтёрских организаций, в составе которых более 47 тысяч неравнодушных граждан, активно сотрудничают со структурами МЧС. Они регулярно проходят обучение.

Волонтёры активно участвуют в общественной жизни страны и не остаются в стороне от происходящих событий, требующих объединения, помощи, сплоченности.

Одним из ярких примеров развития благотворительности является помощь, оказанная области Абай, пострадавшей от лесных пожаров. Национальной волонтёрской сетью собрано более 224 миллионов тенге семьям погибших в пожаре.

Национальная волонтёрская сеть при координации Минкультуры и информации собирала гуманитарную помощь Турции. В результате туда направлено более 500 тонн груза и 150 юрт. В фонд AFAD казахстанцы пожертвовали более 10 миллионов долларов.

Волонтёры также принимают активное участие в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, утечки газа, сохранению безопасности на водоемах.