Грозят ли паводки Астане, рассказали в Минводы

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов рассказал, грозит ли потоп Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В Астанинское водохранилище мы накопили 300 миллионов кубометров воды. Тогда как проектная мощность 410 кубометров воды, форсированный объём – 425 кубометров. Осуществляем попуски вниз. За последние четыре года мы первый раз даём попуски вниз. Безопасный попуск – 350 кубометров. Воду накапливаем сейчас в Астанинском контррегуляторе. С сегодняшнего дня Астанинский контррегулятор мы открыли. Начали с 3-5 кубов, начинаем потихоньку воду пропускать по Астане", - сказал министр.