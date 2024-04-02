Грозят ли паводки Астане, рассказали в Минводы
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Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов рассказал, грозит ли потоп Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В Астанинское водохранилище мы накопили 300 миллионов кубометров воды. Тогда как проектная мощность 410 кубометров воды, форсированный объём – 425 кубометров. Осуществляем попуски вниз. За последние четыре года мы первый раз даём попуски вниз. Безопасный попуск – 350 кубометров. Воду накапливаем сейчас в Астанинском контррегуляторе. С сегодняшнего дня Астанинский контррегулятор мы открыли. Начали с 3-5 кубов, начинаем потихоньку воду пропускать по Астане", - сказал министр.
У него уточнили, грозят ли всё-таки паводки Астане.
"Мы регулируем сейчас, чтобы этого потопа не было. Мы видим, какой поток воды идёт, и мы эту воду регулируем", - ответил Нуржигитов.
По словам министра, риск увеличения объёма воды сохраняется по водохранилищам Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей.
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