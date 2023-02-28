Грозит ли регионам наводнение весной, рассказали в Минэкологии

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Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова рассказала, грозят ли регионам весенние наводнения, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, на 20 февраля 2023 года показатели влагозапасов в снежном покрове в пяти регионах превысили средние показатели нескольких лет:

в бассейне реки Нура Карагандинской области — на 47 процентов;

в бассейне реки Жабай Акмолинской области — 12 процентов;

в бассейне реки Есиль Северо-Казахстанской области — 24 процента;

в бассейнах рек Тогызак и Караторгай Костанайской области — 27-82 процента;

в бассейне реки Илек Актюбинской области — 18 процентов.

В других регионах страны значения влагозапасов находятся в пределах средних значений или ниже. При этом, по данным метеостанций, расположенных в бассейнах горных и предгорных рек, с 1 ноября 2022 года по 20 февраля 2023 года осадков в этих местах выпало больше нормы.

Согласно предварительному прогнозу, в марте температура воздуха будет около климатической нормы на большей части Казахстана, выше нормы на один градус - в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Абайской, ВКО, в области Жетысу и на юго-востоке Карагандинской области.

Количество осадков в марте ожидается больше нормы на большей части республики, около нормы – на западе, в отдельных районах юго-запада и севере Казахстана.

"Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, дана предварительная оценка паводко-опасных регионов. Мангыстауская область относится к регионам с низким риском. Павлодарская и Улытауская области относятся к регионам со средним риском и остальные регионы относятся к территориям с повышенным риском. Гидрологический прогноз с марта месяца будет предоставляться еженедельно. В случае резких изменений гидрометеоусловий РГП "Казгидромет" будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно за двое-трое суток для принятия необходимых мер министерством по чрезвычайным ситуациям и местными исполнительными органами", — рассказала она на заседании правительства во вторник, 28 февраля.

В рамках подготовки к паводковому периоду в министерстве приняли ряд мероприятий. В частности, был создан оперативный штаб, утверждены графики дежурств, на всех гидротехнических сооружениях утверждены запасы по безопасному пропуску паводковых вод. Эксплуатация осуществляется в соответствии с правилами эксплуатации ГТС.