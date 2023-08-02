Гроза спровоцировала пожар в Карагандинской области

Сухая трава загорелась из-за грозового разряда в Осакаровском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15:50 предварительно в трёх очагах из-за грозового разряда произошло загорание сухой травы с последующим переходом на лесную площадь государственного национального природного парка "Буйратау". Пожар локализован в 19:10. Площадь устанавливается", - сообщили в ДЧС региона.

В ликвидации задействованы 46 человек и 10 единиц техники подразделений ДЧС, государственного национального природного парка "Буйратау", в/ч 52859 МЧС РК и добровольных противопожарных формирований.