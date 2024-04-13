Гроза и шквалистый ветер: штормовое предупреждение объявлено в большинстве областей

Дождливую погоду на большей части территории страны обещают синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

В горных районах юго-востока ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (преимущественно дождь). И только на востоке республики ожидается погода без осадков. По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал.

Штормовое предупреждение объявлено в столице и 12 регионах страны.

В Астане 14 апреля днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В Кокшетау днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днём ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Карагандинской области ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.В Караганде днём ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. В Алматы днём ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается дождь. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на западе Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Днём на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. В Актау: 14 апреля ночью и утром ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидаются дождь. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодае ночью и утром ожидается дождь. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юго-западе области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.