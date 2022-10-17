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Грипп наступает: не забывать о масках и соцдистанции рекомендуют казахстанцам
С 1 октября в стране зарегистрировано 400 000 случаев ОРВИ и 104 случая гриппа.
В Казахстане начался рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. У многих болеют родственники, температурят друзья. В Минздраве прокомментировали эпидобстановку в стране, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, с начала эпидсезона (1 октября) зарегистрировано 400 тысяч случаев ОРВИ и 104 случая гриппа В. Специалисты утверждают, что бить тревогу пока рано, а подъём заболеваемости респираторными инфекциями является сезонным и зачастую приходится именно на очень.
Как отметила, заместитель директора Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга (НЦОЗ) МЗ РК Манар Смагул, отмечается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций и вируса гриппа В. Помимо него, циркулируют и другие не гриппозные вирусные инфекции – аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, которые имеют такую же симптоматику, но протекают легче.
Ежегодно в Казахстане регистрируется три-четыре миллиона случаев ОРВИ и до двух тысяч случаев гриппа. Специалисты подчёркивают, самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Её показатели пока не слишком высоки - на сегодня в стране привито один миллион 117 тысяч человек.
"Есть группы риска, им предназначена бесплатная вакцина от гриппа. Это пациенты с хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, осложнениями в работе дыхательной системы. Также вакцинация от гриппа за счёт бюджетных средств доступна для наиболее уязвимых групп населения - пожилых людей из закрытых учреждений, беременных, медицинских работников, воспитанников детских домов, часто болеющих и состоящих на диспансерном учёте. Мы рекомендуем гражданам вакцинироваться от гриппа, потому что в отдельных случаях болезнь может протекать тяжело, вызвать осложнения – например, пневмонию, даже регистрировались летальные исходы", - рассказала Манар Смагул.
Вакцинацию от гриппа казахстанцы могут пройти как бесплатно рамках гарантированного объёма медпомощи, так и на платной основе в частных медицинских центрах.
По словам Манар Смагул, меры профилактики в сезон гриппа не сильно отличаются от тех, что использовали граждане в разгар пандемии, чтобы уберечь себя от COVID-19.
"Использование масок, если у вас есть признаки респираторных инфекций, своевременное обращение к врачу, социальная дистанция, гигиена рук. Ничего нового при COVID-19 не придумывали – это меры, рекомендованные при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путём. То, что мы сейчас видим – ожидаемый рост заболеваемости, началась циркуляция гриппа и других негриппозных вирусных инфекций. В рамках эпиднадзора гриппа и COVID-19 министерством здравоохранения даны рекомендации обследования пациентов, параллельно у кого есть респираторные признаки – как на COVID-19, так и на грипп", - добавила она.
Эксперт рекомендует гражданам, имеющим симптомы гриппа, сдавать ПЦР-тест на COVID-19, поскольку циркуляция SARS-CoV-2 всё ещё продолжается.
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