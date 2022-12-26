Грели ноги у Вечного огня: в Семее трёх подростков наказали за хулиганство

Фото: wikimapia.org

В Сети появилось видео, на котором видно, как трое молодых ребят греют ноги у Вечного огня и нецензурно выражаются. Автор ролика отметил, что это произошло в городе Семей. Сегодня в Департаменте полиции Абайской области прокомментировали инцидент, передает BaigeNews.kz.

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"В ДП области Абай сообщили, что 26 декабря данный факт зарегистрирован в книгу учета регистрации Центрального отдела полиции. Виновные лица установлены, ими являются 3 подростков в возрасте 14-15 лет, в отношении родителей составлены административные протоколы по статье 435 КРКобАП "Хулиганство", - говорится в сообщении Polisia.kz.

Правонарушение будет направлено для принятия процессуального решения в специализированный административный суд. Санкцией данной статьи влечет административный штраф в размере семи МРП.