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  • Грели ноги у Вечного огня: в Семее трёх подростков наказали за хулиганство
wikimapia.org Сегодня, 17:07
131
Сегодня, 17:07
131
Фото: wikimapia.org

Грели ноги у Вечного огня: в Семее трёх подростков наказали за хулиганство

В Сети появилось видео, на котором видно, как трое молодых ребят греют ноги у Вечного огня и нецензурно выражаются. Автор ролика отметил, что это произошло в городе Семей. Сегодня в Департаменте полиции Абайской области прокомментировали инцидент, передает BaigeNews.kz.  

 
 
 
 
 
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A post shared by ГОРОД F - ЭТО СЕМЕЙ™️ (@fcity)

"В ДП области Абай сообщили, что 26 декабря данный факт зарегистрирован в книгу учета регистрации Центрального отдела полиции. Виновные лица установлены, ими являются 3 подростков в возрасте 14-15 лет, в отношении родителей составлены административные протоколы по статье 435 КРКобАП "Хулиганство", - говорится в сообщении Polisia.kz. 

Правонарушение будет направлено для принятия процессуального решения в специализированный административный суд. Санкцией данной статьи влечет административный штраф в размере семи МРП.

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#хулиганство #вечный огонь #Семей
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:07
131
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