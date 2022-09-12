Гражданку России задержали за обман казахстанцев в соцсетях

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Представлявшиеся хакерами россияне обманули десятки казахстанцев. Одну из подозреваемых задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, 25-летняя гражданка Н. помогала соотечественнику, который рекламировал в Instagram услугу по взлому или восстановлению заблокированных аккаунтов.

"Женщина с использованием информационных технологий в группе лиц по предварительному сговору неоднократно совершала мошеннические действия. Потенциальные клиенты отправляли деньги на карты банков Казахстана. Гражданка Н. полученные средства распределяла по указанию сообщника на другие карты, часть денег оставляла себе", – рассказал начальник Управления полиции Турксибского района Алматы Еркин Амантаев.

Сотрудниками отдела "К" подозреваемая задержана.

Действия фигурантов квалифицированы по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК - Мошенничество, совершенное неоднократно.

Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности задержанной к совершению других преступлений на территории города и республики.