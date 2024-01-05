Граждан Сингапура напугали игрушечными пистолетами и отняли более 9 млн тенге в Алматы
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В Алматы в канун Нового года на граждан Сингапура напали грабители и отняли крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Алматинские полицейские раскрыли уголовное дело, совершённое в канун Нового года. Преступники ворвались в арендованное сингапурцами жильё, напугали их и отняли более трёх миллионов тенге и 13 тысяч долларов.
"С целью раскрытия этого преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Налетчики были задержаны. Это – пятеро жителей Алматинской области, 1999, 2001 и 2003 годов рождения. Основной организатор преступления, он же – наводчик – гражданин Т. ранее был судим за ограбление. К слову, он работал с потерпевшими и знал об их доходах. Оперативным путем удалось восстановить хронологию криминального события и весь подготовительный процесс. Не последнюю роль в этом сыграли системы видеонаблюдения. Вещественные доказательства, в том числе два игрушечных пистолета, изъяты", – отметил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП.
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