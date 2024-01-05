Граждан Сингапура напугали игрушечными пистолетами и отняли более 9 млн тенге в Алматы

В Алматы в канун Нового года на граждан Сингапура напали грабители и отняли крупную сумму денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Алматинские полицейские раскрыли уголовное дело, совершённое в канун Нового года. Преступники ворвались в арендованное сингапурцами жильё, напугали их и отняли более трёх миллионов тенге и 13 тысяч долларов.